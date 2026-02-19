中國大學教授年初一泰國救起俄籍幼童獲讚　曾入選「中國好人榜」

遼寧渤海大學新聞與傳播學院教授孟嘉多，在農曆大年初一（17日）泰國芭堤雅度假期間，展現中國人善良與擔當的一面：他果斷救起一名不慎落水、約2歲的俄羅斯幼童，避免一場悲劇發生。這場跨國暖心救援，讓善意在異國他鄉的春節裏溫暖傳遞。



事發地。（遼寧日報）

據《東北新聞網》消息，事發當天上午11時許，孟嘉多正帶著朋友的孩子在中天棕櫚海灘酒店度假村的泳池遊玩。泳池中，一名金髮碧眼的幼童四肢撲騰，起初他以為是孩子獨特的玩水方式，游近後才驚覺孩子已嗆水、表情驚恐無助，正拼命掙扎。他毫不猶豫上前將幼童穩穩托起，迅速送至泳池邊緣，確保孩子脫離危險。

隨後，孟嘉多四處尋找家長。幾分鐘後，孩子的母親趕到，年幼的男孩哭著撲進母親懷中。了解經過後，這位俄羅斯母親用俄語夾雜手勢，反覆向孟嘉多表達深深謝意。

渤海大學新聞與傳播學院教授孟嘉多。（遼寧日報）

孟嘉多回憶，孩子落水處靠近泳池下水斜坡，推測是年紀太小站不穩滑落。雖然泳池水深僅1.5米，但對不到2歲的幼童來說已極度危險。「出事往往就在幾分鐘，這位媽媽的心也太大了，孩子安全一刻都不能鬆懈。」他感慨道。

這一幕被同在泳池的錦州市國和小學五年級學生郭修齊全程目睹。巧合的是，前一天在格蘭島，郭修齊的父親郭峰也在海邊救起一名中國小孩。父子倆連續兩天的善舉，讓人感受到善意在旅途中接力傳遞。

孟嘉多1976年3月出生，高級記者出身，現為教授、碩士生導師。2018年10月獲評遼寧省第七批優秀專家、省部級領軍人才，並多次榮獲中國新聞獎等國家級、省部級獎項39次特等、一等獎。他曾擔任錦州市黑山蘭泥村第一書記，因長期堅持救助採訪對象，2018年12月入選「中國好人榜」。