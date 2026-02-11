母女影相打卡跌落新疆喀納斯冰河　眾人零下20度救人獲讚平凡英雄

2月10日，新疆喀納斯景區發生遊客落水事件。一名十幾歲的小女孩不慎跌入湍急的冰河中，她的母親救人心切也跳入水中，兩人一度被水流沖走，萬幸被附近的其他遊客組隊救出，場面驚險。



據網民拍攝影片顯示，母女二人在喀納斯景區遊玩時，越過警戒線進入冰河區域；母親跨過河上的冰層後，讓女兒也跨過去時，女兒踩空不慎落水。其後小女孩被水流沖走，一度被卡在冰層下，母親見此跳下冰冷的河水中將女兒推出，但二人被水流沖散。

在附近的遊客見此對母女二人展開營救。一名男子將自己的衣服脫下，讓小女孩抓住，並與另外幾名男遊客一起將小女孩救起。此後，男子又轉去女孩母親落水的地方，與另外3名男子一同再救起女孩母親。

該影片在網絡流傳，網民大讚救人遊客是「平凡的英雄」，並祝願他們「好人一生平安」。

據《極目新聞》報道，其中一名參與救援的紅衣男子是新疆當地一家旅遊客運公司的領隊，名叫鄧子龍。鄧子龍介紹，他是新疆伊犁人，今年38歲，是當地的一名領隊向導，當天他帶隊到喀納斯景區遊玩，突然在河邊聽到有其他遊客呼喊救命，這才發現有一對母女掉入了冰冷的河水中。

鄧子龍說，「當時氣溫大概零下20度，河水不僅很冷，還特別急，我來不及多想就跑過去救人」。他首先沖到岸邊將小女孩撈起，隨後又跨過河道，將小女孩的母親拉了起來，「小女孩大概10歲，兩人是一對自駕遊的母女，可能是拍照時不小心掉下去了」。隨後趕來的120急救車將兩人送往了醫院。

+ 4

鄧子龍說，景區的河道邊有警戒線和警示牌，但很多遊客為了拍照還是選擇靠近河水，由於河邊都是冰面，很容易打滑跌落。至於救人時為何身穿短袖，他表示，其實並非他不怕冷，而是當時他心里只想著快點救人，穿太厚不方便，因此才脫了羽絨服。

2月10日晚，喀納斯景區通報事件稱，事發於當日下午13時30分許，喀納斯景區花楸谷附近區域，兩名遊客（母女）越過警戒線在河邊拍照時，小孩不慎落水，其母親下水營救，過往人員及時將兩人救助上岸。目前落水人員身體狀況平穩。

喀納斯景區提示遊客，喀納斯設有警戒區，遊客不靠近危險區域，不進入未開發、未開放區域，共同營造安全文明的遊覽環境。

喀納斯位於新疆阿勒泰禾木地區，每年12月至次年3月是絕美的冰雪仙境，氣溫常在零下20攝氏度至零下40度左右。