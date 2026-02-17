春晚拍出「王楚然的人生鏡頭」　不到20秒絕美鏡頭漲粉逾65萬

在周一（16日）的2026年馬年春晚上，演唱王楚然首登春晚，在節目《賀花神》中以「芙蓉花神」王昭君的形象驚艷登場。她身著紅色戰國袍漢服，懷抱琵琶，配合漫天飄落的雪花特效與那雙充滿破碎感的眼神，短短不到20秒的出場畫面瞬間成為全場最高光時刻，被網民盛讚為「神級鏡頭」。



「春晚拍出了王楚然的人生鏡頭」話題登上熱搜。（微博）

這一鏡頭迅速登上熱搜，「春晚拍出了王楚然的人生鏡頭」話題閱讀量飆升。古典神韻與內心破碎感交織的美學張力，讓無數觀眾動容。許多人表示，王楚然僅用眼神就傳遞出王昭君「不舍、堅定與大愛」的複雜情感，在十餘秒內濃縮了人物一生的悲壯與無奈。春晚播出24小時內，王楚然社交平台粉絲暴漲超65萬。

王楚然在節目《賀花神》中以「芙蓉花神」王昭君的形象驚艷登場。（微博）

值得一提的是，這段畫面還原了一個鮮為人知的歷史細節：王昭君出塞時懷抱的樂器其實並非現代常見的琵琶，而是漢代的「阮咸」（又稱漢琵琶）。本身是中國東方演藝集團阮演奏員、中國音樂學院阮專業碩士研究生的網民「宏天阮咸」在春晚後發文感慨：「媽媽我教王楚然彈阮了！」

作為王楚然彈奏阮咸的幕後指導老師，他透露，王楚然在排練時僅用了不到20分鐘就基本掌握了演奏姿勢。從持琴角度、手腕鬆弛度到指法細節，她都學得極其認真扎實，調整時態度謙虛、接受度極高。春晚播出後，王楚然的朋友圈也被刷屏，彈奏畫面流暢自然，完全看不出她只學了短短十幾分鐘。

王楚然僅用了不到20分鐘就基本掌握了演奏姿勢。（微博）

這段不到20秒的「芙蓉花神」出場，不僅成為本屆春晚最出圈的鏡頭，也因其細膩的歷史考據與王楚然極具感染力的表演，讓觀眾直呼「春晚用心了」。王楚然用眼神與姿態，完美詮釋了王昭君出塞時的複雜心境，也讓「阮咸」這一冷門樂器重回大眾視野，成為春晚又一經典文化記憶。