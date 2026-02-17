王菲登春晚演唱　同款「洗衣凝珠」耳環網上僅售39.8元引熱議

周一（16日），著名歌手王菲第六度登上央視春晚舞台，演唱《你我經歷的一刻》，驚艷全場。與此同時，她佩戴的一對透明水滴造型耳環迅速衝上社交平台熱搜，被網民戲稱「洗衣凝珠耳環」，引發網民瘋狂討論耳環造型、品牌與價格。



今次已經是王菲第六次登上央視春晚。(影片截圖)

據了解，這對耳環出自丹麥小眾奢侈品牌MONIES，名為Nia水滴耳環，官方售價240歐元（約合人民幣1962元）。值得一提的是，2025年蛇年春晚，王菲同樣佩戴MONIES的「蝦片耳環」出圈，一度引爆飾品市場，成為當年爆款單品。王菲與MONIES的「緣分」再度被網友調侃為「春晚專屬CP」。

《極目新聞》報道，周二（17日）淩晨，MONIES品牌官網已悄悄更新產品頁面。在該耳環的描述欄，原有文字已被修改為「Faye Wong（王菲英文名）戴的Nia水滴耳環」，直接點名王菲，借春晚熱度進行品牌宣傳。

MONIES品牌官網已悄悄更新產品頁面。（網頁截圖）

多家電商平台已上架「王菲同款水滴耳環」，售價低至39.8元人民幣。（網頁截圖）

周二中午，多家電商平台已上架「王菲同款水滴耳環」，售價低至39.8元人民幣。不過這些多為仿款或預售產品，標註預計3月3日前發貨，引發網民「真假難辨」的討論。

從「蝦片耳環」到「洗衣凝珠耳環」，王菲連續兩年春晚佩戴MONIES單品出圈，不僅讓這個小眾丹麥品牌收穫巨大曝光，也再度證明她的舞台造型總能引領飾品潮流。網友直呼：「王菲一戴，什麼都火！」

