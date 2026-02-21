網紅那藝娜扮俄國美女、《愛如火》爆紅狂接商演　被定性劣跡藝人

2022年，一個長著「俄式假臉」的人，操著蹩腳的「俄式中文」，時而唱歌，時而做「科普」的名為「@俄羅斯娜娜」的帳號走紅抖音，迅速積累近200萬粉絲，隨即遭到平台以「濫用平台道具、仿冒虛假人設」被無限期封禁。



該名網紅2024年以那藝娜（本名翟革英）參加「星耀中國好聲音」全國選拔賽並在該年11月推出代表作《愛如火》，引起不少網民翻唱，後開始巡迴演唱，星途十分順利。但在2025年因為在杭州演唱會假唱爆發退票爭議，後續又因為脊椎受傷取消多場演出。



2026年2月，湖北省文旅廳因那藝娜違反了《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》第八條規定，「不得以演藝人員身份參與營業性演出」認定那藝娜為劣跡藝人，撤銷她的演出許可。



據湖北省襄陽市襄城區人民政府網消息，襄城區行政審批局2月12日發佈《關於撤銷行政許可的公告》。

公告稱，據中國《行政許可法》第六十九條規定及2月12日湖北省文旅廳下發工作指示要求，因北京藝苗文化傳媒有限公司該場次演出參演藝人「那藝娜」（本名翟革英）屬於劣跡藝人，違反了《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》第八條規定，不得以演藝人員身份參與營業性演出，襄城行政審批局決定對北京藝苗文化傳媒有限公司獲批的營業性演出行政許可決定予以撤銷。

抖音俄羅斯美女唱中國歌獲200萬粉絲 遭揭「AI換臉假扮」被封禁

內媒報道，那藝娜曾自稱俄羅斯人，用網名「俄羅斯娜娜」在抖音發布自導自演「俄羅斯人在湖北」的視頻，片中，她動輒就操著蹩腳的外國腔調說「中國的兄弟姐妹你們好」，講解一些道聽途說的「俄羅斯常識」，或是就為觀眾「高歌一曲」，且是假唱。而在b站上，有不少網民利用彈幕稱讚她的歌聲「好好聽」。

「俄羅斯娜娜」一度在2022年爆紅，吸引百萬粉絲，也被許多愛國人士推崇。但也有不少人懷疑，稱他可能使用了抖音一些「外國人」特效或者濾鏡。此類特效可「0門檻」使用，用戶換上特效後，臉部特徵便朝外國人轉變，且操作之簡單，僅僅點擊、下載特效、拍攝、上傳，即可在互聯網上變為「外國人」。

此後「俄羅斯娜娜」被網民扒出，並非俄羅斯人，也不會說俄語。2022年4月，抖音以「濫用平台道具」「仿冒虛假人設」對那藝娜的四個帳號包括「俄***娜」、「俄****莎」、「羅****娜」、「***娜娜」，予以無限期封禁的處罰。同月，央視網發文點名批評「俄羅斯娜娜」。