華女提前5月預訂洛杉磯民宿　入住當日突遭「不可抗力」原因取消

中國遊客李女士提前5個月在Booking.com平台預訂美國洛杉磯民宿，總費用779.72美元（約6000港元），計劃2026年2月11日至14日入住8位家人。訂單確認郵件明確顯示「公寓已確認」，卻在抵達當天突遭平台單方取消，導致行程大亂、額外支出暴增逾700美元（約5470港元），平台僅願賠償71.49美元（約559港元）差價，引發事主強烈不滿。



美國洛杉磯。（Wikimedia Commons）

李女士2月19日接受《紅星新聞》採訪表示，2025年9月，她在平台看中洛杉磯一間公寓式民宿，下單後收到確認郵件，一切看似順利。2月11日抵達洛杉磯後，她主動聯繫民宿告知即將到店，卻收到平台通知「訂單已被取消」。平台全額退款779.72美元，並推薦幾個價格相近的替代方案，但正值美國總統日假期旺季，附近800美元左右的住宿條件差、位置偏遠或不安全，無法容納8人家庭。

李女士的訂單被取消。（紅星新聞）

無奈之下，李女士透過其他平台緊急在希爾頓酒店（Hilton）和Holiday Inn重新訂房，總計花費1500多美元（約1.17萬港元），超出原預算近一倍。她要求Booking.com賠償實際差價，平台客服回覆最高僅補償71.49美元，並寄來郵件解釋，經內部核查，原房源因「突發性水管爆裂導致嚴重水浸，客房結構受損、衛生與安全標準無法達標」，屬「不可預見的突發公共設施事故」，非平台或人為失誤所致。平台承諾承擔「同等級酒店最高差價補償額度」，並已篩選4家附近同級替代選項，但拒絕更高額賠償。

李女士對「水管爆裂」說法存疑，已多次向平台索要相關證據（如照片、報修記錄），截至報道時尚未收到回覆。她質疑平台是否在推卸責任，或商家借故拒單。

李女士要求Booking.com賠償實際差價，平台客服回覆最高僅補償71.49美元。（紅星新聞）

郵件解釋，經內部核查，原房源因「突發性水管爆裂導致嚴重水浸，客房結構受損、衛生與安全標準無法達標」，屬「不可預見的突發公共設施事故」，非平台或人為失誤所致。（紅星新聞）

黑貓投訴平台及社交媒體上，類似「預訂成功卻臨時取消」的投訴並不少見，遊客常因旺季超售、商家棄管帳號或坐地起價而被迫臨時改訂，額外成本高昂。

2月19日，《紅星新聞》記者以用戶身份致電Booking.com中文客服熱線，工作人員表示，遇到此類情況，平台會積極聯繫客戶與商家，提供差價補償或重新找房等方案。若商家因「坐地起價」等不當拒單，平台會要求其承擔部分差價作為「懲罰」。常見原因包括：部分商家長期未管理Booking帳號（需自行註銷）；或故意超額接單以降低空置率，節假日高峰期易超售。記者表明媒體身份後，客服稱不便接受採訪，已記錄聯繫方式轉交公關部門，目前未有進一步回應。