宇樹CEO王興興：當前機械人技術接近10歲孩水平　大規模應用需時

宇樹機械人連續第三年亮相春晚，從早年的扭秧歌到今年的《武BOT》武術特技，技術迭代令人驚嘆。宇樹科技創辦人兼CEO王興興近日接受微博科技官方欄目《科技漫談》聯合出品人衛詩婕專訪，深度拆解公司人形機械人三度登上央視春晚的台前幕後。



+ 1

訪談中，當被問及「現在機械人發展階段是否像一個10歲孩子甚至更小？」時，王興興直言：「對，還是非常接近的。」他表示，目前機械人每年都有明顯技術進步，但真正實現大規模應用仍需時間。若進展順利，可能3至5年內爆發；即使慢一些，也絕不會超過10年。這反映出業界對具身智能從「實驗室奇觀」向「日常生產力」轉型的普遍預期。

王興興（左）認為機械人每年都有明顯技術進步，但真正實現大規模應用仍需時間。（微博）

談到去年春晚扭秧歌的經典紅綠大花襖服裝，王興興笑稱：「這是根據節目效果和導演組共同決定的。」春晚舞台不僅是技術秀場，更是藝術與工程的完美融合，服裝設計需兼顧視覺衝擊與機械人動作靈活性。

2月17日，王興興在微博發文回應網友關切：「有朋友問春晚機械人進化速度有多快，我想說這取決於大家對AI的想象力。感謝所有支持我們的朋友們，祝每一個人夢想成真！」短短一句，點出AI想象力與技術落地的雙向奔赴。

機械人登上春晚《武BOT》節目。（微博）

最讓網友熱議的，是《武BOT》節目中一台宇樹機械人打醉拳時「摔倒在地」，引發「是故意的還是不小心的？」討論。王興興親自澄清：「劇情需要！打醉拳就是要那種要倒不倒的狀態。如果機械人倒地後再自己站起來，會非常帥，非常符合醉拳意境。」