智元稱霸、宇樹緊追　中企主宰全球人形機器人市場市佔近八成

中國企業在人形機器人領域快速崛起，並在全球市場取得主導地位。內媒《財聯社》1月9日引述國際市場調研機構Omdia的數據報道指出，專注於具身智能的中國機器人企業智元創新，在去年的人形機器人出貨量與市場佔有率均位居全球第一。



根據Omdia最新發布的《2026通用具身智能機器人報告》，智元機器人於去年全年出貨超過5168台人形機器人，佔全球市場約39%的份額。排名其後的同樣為中國企業，分別是宇樹科技，市佔率約32%，以及優必選，約佔7%。

「AI機械人訓練營」上海浦東的智元數據集採廠。（微博影片截圖）

Omdia在報告中指出，2025年全球人形機器人銷量較2024年成長超過四倍。儘管該產業仍處於競爭初期階段，但預期未來數十年將進入高速發展期。相關研究涵蓋兩足人形機器人，以及具備類人上半身的輪式具身機器人產品。

此外，花旗集團先前的研究顯示，隨著全球機器人數量預計於2050年增至6.48億台，中國當前的領先地位可望進一步轉化為產業優勢。Omdia亦在報告中指出，中國供應商正在大規模生產方面樹立標杆。

Omdia分析，人工智能的深度整合，使機器人得以執行更為複雜的任務，顯著擴大其在製造、物流、醫療保健與客戶服務等領域的應用潛力。目前，多家機器人企業正持續加大對先進AI模型的投資。

中國機器人公司優必選發布的機器人視頻 （影片截圖）

報告同時指出，中國人形機器人在價格上明顯低於西方同類產品。例如，宇樹科技的一款入門級人形機器人售價僅約6000美元，而智元機器人的精簡版產品價格亦約為1.4萬美元。相比之下，特斯拉執行長馬斯克此前曾為旗下Optimus人形機器人提出2萬至3萬美元的定價區間，而該產品目前仍未達全面量產階段。

在本周於拉斯維加斯舉行的CES展會上，NVIDIA執行長黄仁勳於主題演講中特別提及智元機器人，使該公司國際能見度進一步提升。智元亦在展會期間發布新一代仿真平台Genie Sim 3.0，並推出可背包攜帶的啟元Q1機器人。

目前，智元機器人已建立涵蓋足式全尺寸人形機器人、緊湊型半身人形機器人及輪式具身機器人的多元產品矩陣，並已在迎賓接待、娛樂商演、工業智能製造、物流分揀、安防巡檢、數據採集與訓練，以及科研與教育等場景中實現商業部署。

Omdia並利用其以熱力圖為基礎的評估模型，從形態與移動性、負載能力、操作能力、感知與導航、AI學習能力、定制易用性、量產與部署擴展性，以及商業影響力等八個維度，對全球主要人形機器人企業進行評估。智元機器人在其中六個維度獲得最高等級「領先」，為本次評估中獲得頂級評級數量最多的企業。

宇樹科技人形機器人亮相中視春晚表演節目《秧Bot》。

報告回顧指出，去年宇樹科技的跳舞人形機器人在春節聯歡晚會亮相後，引發中國人形機器人研發與投資的快速升溫。Omdia目前將智元、宇樹與特斯拉並列為全球「第一梯隊」人形機器人開發商，認為這些企業正引領產業技術與市場進展。

Omdia亦指出，中國的產業優惠政策、培訓中心等基礎設施支持，有助於提升本土企業的產能與競爭力。目前，布局人形機器人領域的中國企業數量已超過150家。

展望未來，Omdia預估，到2035年全球人形機器人出貨量將呈指數級成長，達到約260萬台。報告認為，人工智能模型、靈巧機械手與自我強化學習等關鍵技術的成熟，正使人形機器人在工業、服務業乃至家庭場景中逐步成為可行選項。