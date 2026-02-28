馬年冷知識｜出現較晚　未形成現象級世家大族　為何那麼多人姓馬

蛇年結束，丙午馬年到來。在十二生肖裏，馬是一個很特殊的存在——是一種深刻影響人類命運的動物。



在農耕時代，馬決定了糧食能不能運到、軍隊能不能行軍、政令能不能傳達。它既出現在田間地頭，也站在王朝命運的轉折點上。正因如此，馬才會被鄭重地列入十二生肖。當馬從一種家畜變成一種時間符號、文化象徵後，它又以另一種形式，出現在了人類社會裏——姓氏。

「馬」姓氏的來源▼▼▼

在中國，馬姓人口多、分佈廣、來源雜。但值得注意的是：姓馬的人，未必和馬這種動物有直接關係。因為馬姓更多地來自官職、地名和音譯。公安部戶政管理研究中心在2018-2021年發布過四版《全國姓名報告》。其中，2021年的報告提到了一個結論，馬姓人口分佈最多的省份是甘肅。

而2019年的報告中，顯示馬姓為青海、寧夏第一大姓。再追溯到2018年的統計數據，馬姓人數早已超過1900萬人。依據最新數據顯示，中國有約6000種姓氏，其中人口最多的5個大姓佔到了中國總人口的30.8%。其中，「王」排名第一，穩坐中國第一大姓。就是那個曾與司馬家共天下的王氏。就是那個出過書聖和9位皇后的王氏。

在這些排名靠前的大姓氏中，人口排在中國第13位的馬姓顯得非常特殊。因為相比王、李、張、劉這些歷史久遠的姓氏，馬姓出現相對較晚，在歷史上也沒形成現象級的世家大族。那麼問題來了，既然出現較晚，也沒有形成世家，馬姓人口為什麼還這麼多呢？

嬴姓？趙姓？

馬姓人口龐大之謎，要從姓氏源流開始說起。現代人說一個人的「姓氏名字」，無非就是他的姓和名。但在古時，這四個字分別代表四個意思。名和字的區別，現代人應該不陌生，直到二十世紀前半段，仍然會有舊知識分子給孩子取字。就像郭德綱說的：姓張名飛字翼德，姓岳名飛字鵬舉，姓于名謙字麒麟。而姓和氏之間的區別，在秦始皇統一中國之後就慢慢混淆了，這個過程被稱為「姓氏合流」。

學界一般認為，姓的出現早於氏，是母系社會的遺留。這就不難解釋，為什麼中國最早出現的上古八姓，結構裏都有一個「女」字。就是說，姓的出現，最早是用來界定母系血緣的。女媧、西王母，這些神話中的女神，某種程度上是遠古母系社會的遺留。後來隨着生產力的發展，出現了規模更大的氏族部落，女性的主導地位逐漸被男性取代。這時候與父系社會關係密切的「氏」，就出現了。

關於中國早期父系社會姓和氏的用法，有很多種說法。其中有兩種比較有代表性，第一種是：當孩子出生以後，姓確定其血統，氏確定其歸屬的部落或國家。第二種是：男子冠氏，女子冠姓。

至於哪種是對的，其實可能都對。古代交通不便，部落氏族眾多，即使在中原腹地，相互之間差異都很大。直到周朝人在《禮經》中規定，姓用來「別婚姻」，氏用來「別貴賤」之後，才有了個統一的說法。《禮經》記載了不少禮儀制度和標準，經由孔子闡發，成為後世的行為規範準則。如今，中國大部分的姓氏都由上古八姓發展而來，馬姓也不例外。

嬴姓始祖皋陶的後裔被分封於秦、趙等國，就出現了嬴姓秦氏和嬴姓趙氏等支脈。趙國大將趙奢被趙惠文王封於馬服這個地方，他的後代便以「馬服」為氏，後來又改成單字「馬」。這就是馬姓的由來。都知道趙奢這人，但他兒子大家肯定更熟。就是紙上談兵，在長平被白起暴揍的趙括。

秦國早就廢除了貴族世卿世祿制度，待到其一統六國後，原來六國的貴族也失去了顯貴地位。據《通志·氏族略》記載：

秦滅六國，子孫皆為民庶，或以國為姓，或以姓為氏，或以氏為氏。

縱觀歷史，沒有一個王朝能像秦這般奇特。如此短暫，卻又在方方面面產生深遠影響。這樣一來，氏的「別貴賤」功能完全喪失。經歷了一段時間的混亂之後，單獨的氏和姓都消失了，只剩下界定父系血緣的姓氏。而馬這個姓氏，被趙奢的後人所保留併發揚光大，成為了由嬴姓衍生出的「嬴姓十四氏」之一。

雲台列像，銅柱標功

秦朝時的姓氏合流，使社會上出現了大量姓氏。然而這些姓氏大都消亡於兩漢時期，即便有幸留存下來的，也有可能在後來的亂世中因人口基數不足、戰亂仇殺等原因消亡。逃過秦末漢末，還是逃不過之後的衣冠南渡。他們懷念故國，把江叫晉江，把橋叫洛陽橋。馬姓在早期發展過程中，也遭遇了很多波折。秦滅趙之後，趙奢的後人大部分被強制遷到了秦地，主要在今天的陝西省寶雞和咸陽一帶。

漢朝時，位於今寶雞的扶風地區發生了一些故事。這個扶風，後來就成為馬姓最大的郡望。而那些沒被強制遷移的馬姓人，大多離開了趙國故地，一支遷於河東（今山西省運城、臨汾一帶），另一支遷居河南南陽。

馬姓之所以能留存下來並發展壯大，與漢朝時馬姓軍事將領有很大關係。扶風馬氏裏邊，最早出人頭地的是馬通。而馬通的發跡，要從一起千古少有的宮廷鬥爭說起。公元前91年，漢武帝察覺有人用巫蠱之術詛咒他，隨即下令徹查。執行官員藉此機會報復私怨，或為洗脱嫌疑胡亂指認，牽連數萬人。而太子劉據，也在這個時候被誣謀反。

漢武晚年多病多疑，是頗具爭議的人物。（Wikipedia）

在這起宮廷鬥爭中，馬通因為平定太子「謀反」有功，升官封侯。次年，馬通參與了漢匈之戰，立下戰功。後來，巫蠱之禍被翻案，太子劉據被發現是冤死。一時間，許多在宮鬥中春風得意的「功臣」紛紛被追責。馬通的兩個兄弟在惶恐中選擇入宮刺殺漢武帝，未能成功，馬通也因此受到株連，一同被處決。

馬通被殺後，對他們家族的追查也就到此為止了。等事情過去，他留下的軍功和爵位仍然讓他這一族完成了階級躍升。他的子嗣在漢宣帝時入朝為官，馬氏家族得以延續。

儘管如此，馬氏仍然沒有什麼機會發揚光大。直到兩漢之交，舊有的社會秩序被打破，劉秀藉助地主豪強勢力繼承大統，馬氏才迎來了高光時刻。劉秀擅於馭人，因此贏得竇融、馬援的歸心。他能奪取天下，跟地方豪族武裝的支持有關。

東漢開國將領中，姓馬的就有三個。分別是位列雲台二十八將的馬武、馬成，以及馬通的曾孫伏波將軍馬援。「伏波」為降伏波濤之意。其中馬武和馬成都為南陽馬氏，馬援則是扶風馬氏。三馬為東漢王朝南征北討、開疆拓土的同時，也把馬這個姓氏傳播開來。

後來，有個鞋販子招南陽農民和馬援後人入夥，他們一起創業，最後硬是把公司搞上市了。據《後漢書》記載，馬武被封郇侯，封地範圍大概在今天山西省西南部，其妻兒也就留守在這裏。而馬武本人因為違反軍紀，被留在都城洛陽。

至於馬成，他曾率軍攻打今湖北湖南一帶的五溪蠻，其後代被先後封為棘陵侯、益陽亭侯。湖南、湖北的馬氏很大一部分可能就出自於他。反觀馬援，雖未躋身雲台二十八將，但他卻是馬氏中的影響力最廣的人物之一。

馬援一生戰功赫赫，定隴西、破烏桓、平嶺南，一路打到了交趾，至今仍在越南歷史教材中留有姓名。但馬援一族的顯赫，遠不止於此。平生慷慨班都護；萬裏間關馬伏波。班超和馬援，成為開拓進取的象徵。

漢明帝立馬援之女為皇后，讓扶風馬氏一躍成為外戚家族。東漢初年，皇室對於外戚態度較為謹慎，扶風馬氏並沒有得到太多政治上的機會，但馬援後人秉持了嚴謹的家風。像東漢經學家馬融、三國時期蜀漢將領馬超，都是馬援的後人。

扶風馬氏作為馬姓大宗，一直在關中地區發展旺盛。唐朝時，扶風馬氏還有人被派到嶺南為官，繼先祖馬伏波未竟的事業，也把馬氏一族的血脈擴散到兩廣地區。後來，人們感念馬援功績，建了不少祭祀他的廟宇。現在的兩廣和海南，還保留着伏波信仰，依然能見到伏波廟。

匯流

馬姓在發展過程中，除了趙奢的直系後裔之外，外姓、少數民族改姓，也是馬姓今日1900餘萬人口的重要來源。兩晉時期，司馬家族非常繁盛。當時大家都說「王與馬，共天下」，但這個「馬」，說的不是馬氏，而是司馬氏。

公元420年，權臣劉裕廢掉晉恭帝，建立劉宋。司馬家的輝煌歷史成為過去，在南北朝的紛亂中，還要躲避隨時可能來臨的清算。於是，很多姓司馬的晉朝宗室，將姓氏改為了「司」、「馬」、「同」、「仝」等，以此避禍。

今天，馬姓在我國青海、寧夏兩個省級行政區都為第一大姓。主要原因是當地回族人民中，馬姓比例頗高。

回族的雛形產生於元代，到了明代最終形成。元朝疆域廣闊，為各地人民交流提供了便利。許多阿拉伯人、波斯人和突厥人來到了中原，他們與當地漢蒙等民族相互融合，被稱為「回回人」，也就是今天回族的前身。

為了適應新的生活，元代回回人接觸到漢族的姓氏文化。到明朝時期，明廷禁用胡名、胡服、胡語的政策，加速了回族單字姓氏出現的進程。

回族改姓最多的就是馬姓，而回族馬姓又出自多個源頭。最為人所熟知的，是來自伊斯蘭教的先知穆罕默德。元朝時，穆罕默德被翻譯為馬哈麻、摩訶末，而艾哈邁德則為翻譯成阿合馬。穆斯林多以先知的名字命名，於是很多名字或父稱叫馬哈麻或阿合馬的，都簡化為馬。

其實在阿拉伯語、波斯語當中，以ma、mu開頭的名字有很多。馬速太法、馬哈辛、馬哈伊底尼等都為元代回回人常見姓名，元明之際都被簡化為馬姓。此外，元代詩人馬易之出身突厥葛邏祿部。元代政治家、文學家馬祖常，先祖是基督徒，因為在金朝做了兵馬判官，遂以官職為姓，其後代也都姓馬。有明一代，許多留在長城以南的蒙古族，大多都從漢俗、改漢姓。清朝後期，蒙古諸部在清廷的主持下，經歷了大規模改漢姓的過程，其中許多部落名近似馬的，也都改成了馬。

這種大規模改姓的情況到民國初年再次出現，滿族八大姓之一的馬佳氏，大多簡化為馬，成為形成當代馬姓最後一塊拼圖。在宗族觀念強大的古代社會，血緣是區分親疏遠近最直接的方式。通過一個可以追根溯源的姓氏，可以迅速找到父系親屬並結成利益共同體，來抵禦各種外部風險。

而今天，隨着歷史的發展，大多數姓氏都有着多民族、多源流的特徵，早已經沒有了區別血緣的可能性，「同姓不婚」也成為了過去式。但姓氏文化，依然具有其價值。每個姓氏，都有一些耳熟能詳的名字；每個名字背後，都能反映出中國的社會發展和歷史變遷。

當丙午馬年的鐘聲敲響，我們習慣把目光投向運勢、生肖和祝福語。但在這些循環往復的年份背後，有些東西並不會隨時間輪轉而消失——比如一個至今仍寫在無數中國人身份證上的姓氏：馬。

屬相會輪迴，而馬姓，早已在中國社會中跑了幾千年。

