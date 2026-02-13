蜜雪冰城墨西哥首店開業民眾排隊數小時買　華人：口感和國內一樣

2月12日，蜜雪冰城（Mixue）墨西哥首店在首都墨西哥城的憲法廣場（Zócalo）正式開業，吸引大量當地民眾排長龍購買、打卡拍照，現場熱鬧非凡。多名在墨西哥生活的華人表示，開業首日他們特地前往打卡，飲品口感與中國國內基本一致，在當地性價比極高，成為許多人爭相嘗鮮的選擇。



飲品價格親民。（極目新聞）

據網民分享的照片顯示，墨西哥店飲品價格親民：雪糕售價8比索（約3.3港元）、百香果茶35比索（約人民幣15.8港元）等。在墨西哥生活多年的華人金女士告訴《極目新聞》記者，她早前就看到蜜雪冰城墨西哥店開業的消息。12日下午6點，她到店時已排隊約50人，有些人等了幾小時。她買了一杯20比索（約9港元）的檸檬水，味道和中國差不多，認為在國外能吃到熟悉的中國味道實在太開心，而且價格超親民。

金女士又說，比起當地奶茶，蜜雪冰城的飲品便宜許多，更合她口味，直言「本地人從沒見過這麼便宜的奶茶店」。

另一位華人陳女士（化名）排隊一個半小時才買到飲品，她點了珍珠奶茶、百香果茶、葡萄茶和聖代，一共只花84元人民幣，「當地其他品牌奶茶最便宜也要40元人民幣一杯」。她感慨，光看到「蜜雪冰城」招牌就充滿國內熟悉感，味道也很正宗。多名華人表示，奶茶口味與國內一致，有人排隊很久卻因人太多沒買到。

排隊的人龍。（極目新聞）

13日下午，記者聯繫蜜雪冰城官方客服，工作人員表示暫不掌握墨西哥門店具體資訊，已將問題反饋給相關部門。

報道指，蜜雪冰城加速海外擴張，一個月前已進軍北美市場。2025年12月底，美國洛杉磯荷里活店與紐約店相繼開業，當時墨西哥首店正處裝修階段。早在2025年11月，墨西哥駐華大使館商務參讚聖地牙哥·托萊多接受中國媒體採訪時就點讚蜜雪冰城：「咖啡、茶和雪糕味道都很好，前兩天我了解到墨西哥首店正在佈局中，我認為產品品質很好，我喜歡檸檬水、雪糕和咖啡。」