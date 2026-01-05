以高才通落戶香港 NBA球星激讚紐約蜜雪冰城1.99美金檸檬水抵飲
撰文：許靖雯
早前通過「高才通」（高端人才通行證計劃）落戶香港的前NBA球星馬貝利（Stephon Marbury），一向很喜歡很中國文化，近日他「打卡」美國紐約時代廣場蜜雪冰城，親自為品牌站台，直呼「1.99美元（約15.5港幣）的檸檬水，這個價格在紐約是聞所未聞」！
據馬貝利發佈在微博的影片，他看到紐約時代廣場的蜜雪冰城非常激動，對着鏡頭介紹「我在紐約也能喝到中國的飲品了，這裏有1.19美元的雪糕、1.99美元的檸檬水，這個價格在紐約是聞所未聞的。」影片還一度配上字幕「中國品牌俺老馬必須支持」。
馬貝利在店員的幫助下，用自主點單機下了兩杯飲品，分別是檸檬水和茉莉奶綠。特別的是，美國蜜雪冰城的糖度選擇和香港有很大不同，有120％、150％及200％的「超甜」。
2023年11月，馬貝利向香港入境處遞交高才通申請計劃。他說過，香港是融會多元文化的城市，沒有語言障礙，到處都是新機遇，另外也是美食之都，學會的第一句廣東話是「好味」。
除了落戶香港，馬貝利已於2025年獲得中國永久居留權。馬貝利在內地生活多年，早已融入中國文化，他直言鍾情打邊爐。他還是「中國女婿」，妻子是武漢籍歌手汪妤凌。
