甘肅男疑酒後搭的士　言語挑釁再搶軚盤致車撞樹　司機嚇壞

近日，甘肅定西市臨洮縣發生一起乘客搶奪的士軚盤導致撞樹事故，事件經網民舉報後引發關注。



據《極目新聞》報道，一段約1分鐘的車內閉路電視畫面顯示，事發時間為2月7日晚22時32分。的士（車牌甘JD3###6）副駕駛座男乘客以「打牌一局上萬元」為由質問司機能玩幾局，並辱罵司機「慫貨」。司機回應：「你管我玩幾局，要坐就坐，不坐下去。」

隨後雙方互罵，乘客左手拍打司機頭部，司機扶正眼鏡繼續駕駛。乘客威脅：「你再說一句，揍死你，信嗎？」接著踢拽車門，突然用左手抓住司機右手，猛撲向軚盤。僅數秒後，的士失控撞上前方樹木。撞擊瞬間，乘客倒向司機側；司機驚魂未定打開車門查看，約26秒後乘客從主駕駛側竄出跳車逃離。

男子搶軚盤致車撞樹。（極目新聞）

臨洮縣多名的士司機向記者證實，已查看過該段畫面，事發地為縣城某路段。涉事車輛隸屬臨洮縣長虹的士公司。事發後，有同行試圖聯繫司機表達關心，但未獲回應。

而當事司機張陽（化名）向記者回憶驚魂一刻。當時，乘客疑似酒後乘車，似乎看不起的士司機，才以打牌話題挑釁。「他直接撲過來趴在我身上，把軚盤搶走。兩三秒後車就撞樹了，我腦子一片空白，只聽『砰』一聲，看到乘客流血。」張陽隨即下車查看，車頭嚴重損壞；正準備報警時，乘客從眼前竄過，從主駕駛側跳車逃跑。

張陽表示，他是車主傭的司機，從業兩年多來首次遇此情況，事發瞬間極度恐慌，至今心有餘悸。經醫院檢查，身體無大礙。

男子事後逃逸。（極目新聞）

長虹的士公司工作人員稱，事後已聯繫張陽及車主，協助調取監控。對於乘客身份及後續處置，表示「不知道」，需待執法部門調查後再處理。

臨洮縣交警大隊官方人士指出，此非普通交通事故，乘客搶奪軚盤涉嫌刑事犯罪，已將案件移交轄區派出所調查。北關派出所工作人員介紹，當晚民警趕到現場時乘客已逃離（因副駕駛門變形，從主駕駛側跳車）。警方迅速找到並控制該乘客。事故未造成路人傷亡，乘客臉部受傷流血。經查證實存在搶奪軚盤行為，目前案件已移交縣公安局刑警大隊。

張陽表示，派出所介入後案件轉至刑警大隊，他已取得相關文書。當地部門組織雙方就車輛損壞賠償、諒解書等進行調解。

多名臨洮的士司機反映，事發20天來，乘客身份眾說紛紜。一般酒後輕微鬧事的乘客，司機多選擇忍讓以免被投訴處罰。但此次搶奪軚盤導致事故，屬極度危險且性質嚴重違法行為，應依法嚴懲。