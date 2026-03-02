伊朗局勢｜杭州一家6口滯留杜拜缺藥　陪孩子溜冰時聽到炮聲

以色列與美國聯手攻擊伊朗多地，伊朗隨即展開還擊，阿聯酋城市杜拜等地均受襲擊。內媒《潮新聞》報道，杭州一家6口到杜拜旅遊，原本計劃當地時間3月1日回國，結果意外滯留。陪孩子在溜冰場玩耍時，一家人聽到了「咚咚咚」的聲音。3位長者都有慢性病，因為是按照旅行日程攜帶的藥品數量，現在已經快不夠吃了，但又不敢出門，連藥店都不敢去。



杜拜機場遇襲後，現場煙霧彌漫。（影片截圖）

杜拜國際機場遭伊朗「烈士無人機」擊中，機場內一名人員受傷滿臉是血的畫面在社群瘋傳。（X@iihtishamm）

杭州王女士介紹，2月20日，他們一家6口從國內出發到杜拜旅遊，原本計劃當地時間3月1日回國，結果意外滯留。三位長者都有慢性病，因為是按照旅行日程攜帶的藥品數量，現在已經快不夠吃了。

王女士介紹稱，類風濕的藥還剩六顆，高血壓的藥原來吃一片，現在吃半片，最多還能吃四五天。「主要是氯沙坦片、枸櫞酸托法替布緩釋片和苯磺酸氨氯地平片。如果有人有多餘的藥，能勻一點給我們，就萬分感謝了。」王女士表示，兒子和媳婦出去找酒店，他們三個老人帶着孩子，不敢出門，連藥店都不敢去。

據央視新聞報道，阿聯酋杜拜接連傳出多次爆炸聲。當地居民拍攝到導彈降落城區的畫面。（央視新聞）

杜拜機場遇襲，大批旅客滯留。（影片截圖）

事發時，王女士一家還在杜拜的一家商場裏，直到孩子外公陪着外孫在溜冰場玩耍時，聽到了「咚咚咚」的聲音。「外公說是炮，我們都不相信，」後來他們才知道，那就是炮聲。

目前，王女士一行6個人暫定分開回國：三位老人、一個孩子改簽到了3月4日，兒子和兒媳則改簽到了3月6日。「現在就是擔心，到時候幾個老人帶着一個孩子，不會英文怎麼辦？」