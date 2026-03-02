擊殺哈梅內伊｜美國開危險先例　英媒警告或改變全球武力紅線

英媒《天空新聞網》（Sky News）國防與安全編輯海恩斯（Deborah Haynes）指出，美國與以色列近日突襲擊斃伊朗最高領袖哈梅內伊，此舉對伊朗政權內部的實質衝擊仍有待時間顯現，但這場未經國際授權、亦未取得美國國會背書的軍事行動，已在國際秩序層面投下震撼彈。



根據《天空新聞網》報道，海恩斯分析，德黑蘭的下一步極難預測，伊朗局勢不會迅速落幕，也不會僅止於一波新聞熱度。她指出，外部軍事介入的代價與連鎖效應往往在事後才逐步浮現，美國這次「斬首」行動對伊朗政權、乃至區域秩序的長期影響，仍有待時間檢驗。

報道指出，這次行動獲得美國總統特朗普公開背書，放大了「斬首式打擊」的示範效果，意味著即便是最高領導層，也可能成為精準打擊目標。《天空新聞網》形容，如俄羅斯總統普京等威權領袖，在哈梅內伊之死後勢必提高警覺，「想必都會睡得更不安穩一些」。

海恩斯在分析中提出三項已浮現的趨勢影響。首先，若英國與其他北約國家多半不譴責這次行動，西方未來在指責對手發動類似軍事行動時，將更難站得住腳。報道以烏克蘭戰爭為例指出，俄羅斯總統普京將更有空間回擊英法德對俄國入侵行動的譴責為「雙重標準」。

其次，報道提到，中國國家主席習近平也正密切關注中東局勢發展，並且很可能得出結論認為，現在以武力奪取台灣的手腳更自由。分析認為，這場未經國際授權的軍事行動，在以武力達成外交目標方面開了危險先例，可能讓部分強權領導人重新評估動武的風險與成本。

圖為2026年3月1日，衛星圖像顯示，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）位於德黑蘭的住所建築群，經前一天遭空襲後情況。 （Vantor/Handout via REUTERS）

第三，海恩斯指出，世界領袖將更清楚意識到軍力對政權安全的關鍵性，尤其對試圖挑戰最強軍力者更是如此。目前最強軍力仍被普遍視為特朗普領導下的美國。國際情勢可能推動強國進一步軍事化，也迫使中小型國家抱團靠攏。

報道同時指出，影響可能最為深遠的是，二戰後逐步建立、由聯合國維繫的國際規則正在瓦解。特朗普成立的「和平理事會」正與聯合國分庭抗禮，凸顯既有世界秩序面臨前所未見的壓力。

海恩斯強調，伊朗的下一步「極難預測」，這場豪賭的後果仍在發酵。海恩斯指出，外界不能低估這次軍事行動的示範效果，也不能忽視其對國際規則與權力平衡可能造成的長期衝擊。