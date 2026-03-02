陳浩民夫婦疑受困杜拜親歷中東戰火　妻子蔣麗莎發文歎和平可貴

中東局勢驟然升級，阿聯酋多地於2月28日及3月1日遭到大規模導彈與無人機襲擊。

移居內地多年的香港演員陳浩民，近日正與家人在當地旅遊，不幸遇上戰火。妻子蔣麗莎在社交平台發出緊急警報截圖，直言「人生第二次收到轟炸警報！作為中國人真的很感恩現在和平的每一天」。



《極目新聞》報道，陳浩民妻子蔣麗莎3月1日在社交平台發文稱，她們身處阿布扎比時收到轟炸警報。她感嘆這是「人生第二次收到轟炸警報」，並表示在戰亂地方才深感和平的可貴。

儘管身處險境，蔣麗莎在回覆網民詢問時透露，他們已到訪當地數日，沒想到會遇上襲擊。有網民兩天前曾目擊陳浩民與蔣麗莎出現在杜拜。陳浩民的經紀人及相關影視公司尚未對此事作出回應。

公開資料顯示，56歲的陳浩民為香港影視男演員、歌手，40歲的蔣麗莎為模特，兩人於2011年在湖南長沙登記結婚，育有三女一子。

受美國與以色列2月28日對伊朗發動打擊影響，中東地區多個國家關閉領空，截至3月1日凌晨，中東地區三個樞紐機場停止運營，造成大範圍航班取消、旅客滯留。

據央視新聞報道，阿聯酋杜拜接連傳出多次爆炸聲。當地居民拍攝到導彈降落城區的畫面。（央視新聞）

《央視新聞》3月1日報道，截至目前，阿聯酋方面成功攔截了137枚伊朗方向來襲的導彈和209架無人機。

杜拜機場遇襲，大批旅客滯留。（影片截圖）

環球網引述阿聯酋通訊社3月1日報道，阿聯酋民航總局表示，過去幾個小時，該國各機場和航空公司已處理了約20200名受部分航班變更影響的旅客，同時宣布該國政府將承擔所有受影響和滯留旅客的住宿和接待費用，確保在運營調整期間繼續提供必要的服務。