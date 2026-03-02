杭州新婚夫婦中東蜜月　新娘幸運離境　新郎滯留嘆｢戰爭這麼近｣

2月28日，美國、以色列對伊朗發動軍事打擊，中東局勢升級。為保障民航飛行安全，包括以色列、伊朗、伊拉克、卡塔爾、科威特、巴林等在內的多個國家宣布關閉部份或全部領空，大量遊客滯留中東地區。



一堆剛在內地結婚的夫婦前往中東蜜月，新娘於2月28日在卡塔爾關閉領空前幸運離境，新郎卻因次日航班停飛滯留卡塔爾首都多哈。他們感嘆「第一次感受到原來戰爭可以這麽近！」



據《極目新聞》報道，新娘鄭女士與丈夫虞先生是浙江杭州人，都是90後，今年春節前剛結婚。年初三，他們出發前往中東度蜜月，最後一站是多哈。因為積分兌換機票的限制，她選擇了2月28日上午9點左右的飛機到澳洲悉尼，起飛後就聽說戰爭爆發領空關閉，而虞先生積分兌換的是3月1日上午的同趟航班，因此暫時滯留在中東，她十分擔心丈夫的安全。

28日深夜11點半虞先生拍到的許多導彈空中爆炸的影片。（極目新聞）

鄭女士2月28日戰爭爆發前幸運離開（極目新聞）

3月1日，虞先生說，他正滯留在市區的酒店，常聽到爆炸聲，難免會擔心安全。妻子於2月28日起飛後不久戰爭爆發，當時他住在多哈卡塔拉文化村的酒店，在珍珠島富人區旁邊的景點，當時聽不到聲響，後來才換到市區的酒店。

虞先生表示，市區酒店是此前就預訂的，他不知道這邊會更危險。預訂時的客房價格是600元（人民幣，下同）左右一晚，該酒店28日下午突然猛漲到了1200元左右，不過到3月1日又恢復到之前的價格。他猜測，可能因為街上沒有什麽遊客，酒店的生意也不太好。

鄭女士此前在中東度蜜月照片。（極目新聞）

虞先生發朋友圈感歎，「原來戰爭可以這麼近」。

「第一次感受到原來戰爭可以這麽近！」虞先生說，因為不知道什麽時候能開通航班，他積分兌換的商務艙如果當下改簽需要3.5萬元，改簽其他航班則很麻煩會產生大量費用，只好選擇免費改簽到了3月13日。

「買了餅乾和水。」問及吃飯問題，虞先生說，酒店有早餐，但因為是齋月，中午沒有餐食，也可以叫外賣。他在墨爾本的公司上班，已經說明了情況，老闆囑咐一切以安全為重，他也盼望戰爭盡快結束，接下來的日子平平安安。