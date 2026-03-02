內地瘋傳「伊朗武裝部隊急招炮兵」　要識AK-47？　網站闢謠：P圖

2月28日，美國和以色列對伊朗發動突襲，伊朗隨即展開大規模導彈反擊，中東緊張局勢升級。與此同時，一張「伊朗急招炮兵/坦克兵」的照片在內地網絡瘋傳，對此，招聘網站「Boss直聘」闢謠表示，「確認是假的，P圖。」



從照片顯示內容來看，招聘部門為伊朗武裝部隊，招聘人為「伊朗武裝部隊相關部門HR」，招聘平台為BOSS直聘，工作地點位於伊朗首都德黑蘭，招聘要求為「熟悉AK-47、加特林（Gatling gun）等」。

對此，BOSS直聘相關人士回應稱：「確認是假的，P圖」。

此外，中國外交部3月2日發文提醒在伊朗中國民眾盡快撤離，並公布5條撤離伊朗通道，分別為Astara口岸（伊朗—阿塞拜疆邊境口岸）；Sarakhs口岸（伊朗—土庫曼斯坦邊境口岸）；Nordooz口岸（伊朗—亞美尼亞邊境口岸）；Razi口岸、Bazargan口岸、Sero口岸（伊朗—土耳其邊境口岸）；Shalamcheh口岸（伊朗—伊拉克邊境口岸）。中國駐伊朗及其周邊國家領事館將為中國公民轉移撤離提供必要協助。

3月1日，中國駐以色列大使館發佈關於在以色列中國公民轉移撤離登記的通知，表示使館自3月1日起開放撤離登記，自行無法安排而又有撤離意願前往埃及的中國公民註冊登記，包括港澳台同胞。