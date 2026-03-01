伊朗局勢｜外交部稱有中國公民受傷　新華社：18人經阿塞拜疆撤離

中東局勢升級，以色列與美國聯手攻擊伊朗多地。中國外交部3月1日表示，已有中國公民在襲擊中受傷，部份臨時旅行人員滯留當地。新華社同日報道，18名中國公民當日從伊朗經阿塞拜疆南部阿斯塔拉口岸撤離。



伊朗2026年2月28日遇襲，德黑蘭發生爆炸及冒煙（WANA/Handout via REUTERS）

中國外交部表示，2月28日，美國、以色列對伊朗發動軍事行動，伊朗軍隊對美國在中東地區的軍事基地實施打擊，伊朗部份周邊國家關閉領空、國際航班停飛。已有中國公民在襲擊中受傷，部份臨時旅行人員滯留當地。

中國外交部提醒中國公民密切關注形勢變化，暫勿前往伊朗周邊受到軍事衝擊的國家和地區。已在上述國家和地區的中國公民進一步加強自身安全防範，避免前往軍事設施、遊行集會等敏感區域。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫中國駐當地使領館尋求協助。

伊朗證實最高精神領袖哈梅內伊已經死於美國及以色列的空襲。（Reuters）

新華社報道，當地時間3月1日下午約2時30分許，撤離伊朗人員開始從阿斯塔拉口岸陸續進入阿塞拜疆境內。當地時間4時30分許，中國駐阿塞拜疆大使館安排的大巴搭，載著首批入境的中國公民駛離口岸。據使館介紹，這些撤離人員將被轉送至阿塞拜疆首都巴庫。

中國駐阿塞拜疆大使館已於2月28日發布領事提醒，準備為入境阿塞拜疆和經阿塞拜疆轉機回國的中國公民提供必要協助。