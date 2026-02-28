以色列美國空襲伊朗　俄羅斯批侵略　中國外交部：促停止軍事行動

2月28日，以色列和美國空襲伊朗，使中東陷入新一輪軍事對抗，特朗普更稱要摧毀伊朗導彈庫，阻止其發展核武。世界多國就此事件表態。



美以聯手襲擊伊朗，2026年2月28日，伊朗德黑蘭發生爆炸及冒煙。（WANA/Handout via REUTERS）

中國

央視報道，中國外交部發言人表示，中方高度關切美國和以色列軍事打擊伊朗，伊朗國家主權、安全和領土完整應該得到尊重。中方呼籲立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，恢復對話談判，維護中東地區和平穩定。

俄羅斯

央視報道，當地時間28日，俄羅斯外交部表示，美國和以色列對伊朗境內目標發動空襲是事先策劃的、武裝侵略一個主權獨立的聯合國會員國的行為，公然違反國際法基本原則和規範。

俄外交部表示，俄羅斯要求立即返回政治外交途徑解決當前局勢。俄羅斯一如既往，願在國際法、相互尊重和利益平衡的基礎上，積極推動和平解決方案。

路透社報道，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）透過社交媒體表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）這位「和平締造者」再次露出了真面目。所有與伊朗的談判都是掩護行動。這一點沒人懷疑過。根本沒人真想達成什麼協議。問題在於，誰更有耐心，能坐等自己的敵人走向不光彩的終結。

黎巴嫩

黎巴嫩總理薩拉姆（Nawaf Salam）表示，「我重申，我們絕不接受任何人將國家拖入威脅國家安全和統一的冒險行徑。」

挪威

挪威外相艾德（Espen Barth Eide）表示，「以色列將這次襲擊描述為預防式打擊，但這不符合國際法。預防式打擊必須針對迫在眉睫的威脅。」

歐盟

歐盟外交政策負責人卡拉斯（Kaja Kallas）28日表示，「中東地區的最新局勢十分危險」，歐盟正在與阿拉伯夥伴國家協調，探討外交解決途徑。

卡拉斯還表示，她已與以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）進行交談，歐洲領事機構正在協助歐盟公民離境。「非必要的歐盟人員正在從該地區撤離。」

烏克蘭

烏克蘭外交部表示：「當前事件的根源正是伊朗政權的暴力和有罪不罰現象，特別是對和平示威者的殺戮和鎮壓，這種情況在最近幾個月變得尤為普遍。」

2026年2月28日，伊朗反擊美國，空襲美國在中東的多個軍事基地，巴林境內冒煙（Reuters）

阿聯酋

阿聯酋外交部強烈譴責伊朗對其及該地區多個兄弟國家發動導彈攻擊，指此舉公然侵犯國家主權，違反國際法和《聯合國憲章》。

阿聯酋重申支持受襲國，強調各國安全不可分割，並堅決反對利用地區國家領土解決爭端。

阿聯酋警告此類行為破壞地區及全球穩定，呼籲各方克制，透過外交途徑解決危機。

阿聯酋強調，它完全有權根據國際法，以維護自身主權、國家安全和領土完整，並確保其公民安全的方式，對這些攻擊做出回應；並對襲擊中遇難的巴基斯坦公民家屬表示哀悼。