重慶50歲背包客窮遊阿聯酋失聯13天　又逢戰亂妻子急尋人

3月2日，重慶趙女士發佈影片尋夫稱，其丈夫劉瑜2月11日自重慶到廣州白雲機場，次日從白雲機場出發到達阿聯酋杜拜。2月19日晚，劉瑜與妻子最後一次通訊，至今已失聯13天。中國駐阿聯酋大使館工作人員表示，已接到趙女士的求助。



趙女士發佈尋人信息。（抖音@劉瑜名車旅行日記）

劉瑜2月15日發回的定位顯示在杜拜機場附近。（抖音@劉瑜名車旅行日記）

劉瑜曾到達波斯灣港口。（抖音@劉瑜名車旅行日記）

50歲背包客過年窮游杜拜 逢戰亂失聯至今

內媒《極目新聞》報道，趙女士稱，2月15日，丈夫發回來的手機定位是在阿布扎比地區。19日（大年初三）凌晨3時許發訊息稱21日回家。但自20日開始，趙女士就未打通丈夫電話。

劉瑜2月12日從廣州白雲機場出發。（抖音@劉瑜名車旅行日記）

劉瑜在前往阿聯酋的航班上。（抖音@劉瑜名車旅行日記）

據悉，劉瑜今年50歲，唯一的愛好是旅遊，「他很節儉，屬於窮游」。趙女士表示，丈夫旅行時都是背著帳篷和乾糧，打地鋪住橋洞，不會外語。趙女士查了他的銀行賬戶，最後一筆消費記錄在2月13日。

失聯男子劉瑜。（抖音@劉瑜名車旅行日記）

失聯男子劉瑜。（抖音@劉瑜名車旅行日記）

重慶市公安局兩江新區分局2月23日出具的接報回執顯示，劉瑜失聯前聯繫沒有任何異常情況，確有出境記錄，無回國記錄。趙女士也未收到遇害求助及勒索信息。

大使館接獲家屬求助 籲當地報案

據中國駐阿聯酋大使館工作人員介紹，已接到趙女士的上述求助，趙女士可向失聯地警方報案，有相關情況他們也會第一時間聯繫家屬。

趙女士懇請各界協助擴散尋人消息：「希望大家幫忙擴散信息，如有任何線索，請立即聯繫我。」她留下了自己的聯繫方式（手機：13212345829，電郵：2418856370@qq.com）。她表示，丈夫身高1.65米，當時可能身穿黑色皮衣、皮鞋與青藍色相間的雙肩包，可能出現在阿聯酋（尤其杜拜、阿布扎比）及相關航班上。