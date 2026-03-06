屏幕突彈「3秒鐘後關機」　廣東一純電車突斷電險釀事故嚇壞車主

近日，一輛寶駿雲海純電車的車主楊先生在廣東湛江行駛途中遭遇驚險一幕：車輛突然斷電「趴窩」，全車黑屏，險些釀成事故。回想這驚魂一刻，楊先生至今心有餘悸。



行駛中突現「3秒後關機」警示 車輛瞬間失控

3月5日，楊先生接受內媒《大風新聞》採訪時表示，他於2025年10月在河南鄭州購買這輛上汽通用五菱寶駿雲海純電600公里版車。3月3日中午12點左右，他在湛江市橫山鎮準備外出，意外接到廠家客服電話，稱「後台監測到車輛異常，請注意」。

楊先生當時未見車內任何故障燈或提示，便下樓駕車去找朋友。僅行駛約4公里、5分鐘後，車輛小屏幕突然顯示「電池電量低」，緊接著大屏幕彈出「3秒鐘後關機」警示。楊先生回憶，當時自己完全懵了，還沒反應過來，車子就徹底斷電，失去動力，整個儀表盤和大屏全黑，無法操作。而車上還有妻子和孩子，一家人都嚇壞了。

他嘗試用遙控鑰匙重啟，前兩次屏幕短暫亮起卻仍顯示「3秒後關機」，第三次遙控器完全無反應。無奈之下，只好叫拖車將車輛拉至當地4S店檢修。

屏幕突然提示「電池電量低」。（大風新聞）

無奈之下，車主只好叫拖車將車輛拉至當地4S店檢修。（大風新聞）

慢充配件長期缺貨 依賴快充

楊先生透露，今年1月1日在廣西東興4S店補漆時，發現慢充只能充至93%即停止。店家診斷為慢充機損壞，但無配件，需等半個月。之後在廣西巴馬修車同樣被告知缺件。2月4日回鄭州途中再次到店，答覆仍是「等配件」。

由於慢充與快充屬不同系統，且配件遲遲不到貨，楊先生僅做了常規保養、更換機油後，一直使用快充方式充電。

4S店初步結論：小電瓶損壞導致斷電

寶駿4S店。（大風新聞）

3月5日，記者聯繫湛江當地寶駿4S店，經檢查後給出初步診斷：小電瓶（輔助電池）損壞，無法充電，導致整車斷電。此類情況較為罕見。

楊先生對此解釋既憤怒又後怕。他強調，車輛從購車至今從未出現任何故障警示燈或錯誤代碼。事發前僅接到一個客服電話，車內一切顯示正常；若儀表盤有任何提前警示，他都會立即靠邊停車或採取應急措施。

楊先生認為，車在路上突然就熄火，尤其載著家人，這完全是對車主生命安全的不負責任。目前，楊先生已向車企正式投訴，正等待官方回覆與進一步處理。