福建男車禍昏迷　同行友人竟趁機偷金飾　盜竊罪成判緩刑1年

去年8月，福建的趙先生過馬路時被車撞倒昏迷，同行朋友李某某竟趁機取走其身上價值1.8萬元（人民幣，下同）的金飾，事後還謊稱是在事故現場「拾得」金頸鏈。

近日，福建省福州鼓樓法院開庭審理，李某某犯盜竊罪成判囚8個月，緩刑1年，並罰款1萬元。



《海峽都市報》報道，2025年8月4日凌晨0時許，被告李某某在福州市鼓樓區北二環中路思兒亭高架橋東往西上橋處，與被害人趙某某同行橫穿馬路，趙某某被私家車撞擊，重度昏迷並出血倒地。

李某某趁私家車司機謝某某打電話報警和擺放警示標誌時，取走趙某某頸上的黃金頸鏈，以及左手手腕處的黃金手鏈，並藏於隨身攜帶的袋中。

事發後，趙某某家屬表示，若無法找回黃金頸鏈將報警處理。2025年8月5日，李某某謊稱其回到事故現場時拾得黃金頸鏈，並將頸鏈交還給趙某某家屬。8月10日，趙某某家屬發現黃金手鏈亦下落不明。面對對方的詢問，李某某先是回應並未看見，次日謊稱其在家中清理麻雀機時尋得該黃金手鏈，並將手鏈送還給趙某某家屬。

經鑑定，被盜的黃金頸鏈重10.195g，黃金手鏈重12.616g，貴金屬含量均為Au99.9%，共價值18363元。2025年8月11日，李某某被捕。案發後，他取得趙某某家屬的諒解。

2026年1月29日，在浙江省湖州市德清縣禹越鎮的一家金店，店員在整理黃金首飾。（新華社）

福州市鼓樓區人民法院。（抖音百科）

法院審理認為，李某某以非法佔有為目的，秘密竊取他人財物，其行為已構成盜竊罪。綜合考慮李某某具有如實供述自己的罪行、自願認罪認罰、已退還全部贓物並取得被害方的諒解等法定及酌定量刑情節，法院依法以盜竊罪判處李某某入獄8個月，緩刑一年，並罰款1萬元。