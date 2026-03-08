體側有2-3枚黑色眼狀斑　上海科研團隊發現魚類新物種登國際期刊

上海海洋大學周六（7日）消息指，該校2022級博士研究生、中國水產科學研究院東海水產研究所助理研究員陳佳杰，發現一種鼬鳚科魚類新物種，命名為南海新鼬鳚（Neobythites nanhaiensis）。研究成果已於近期在國際動物分類學期刊《Zookeys》正式發表。



該研究由上海海洋大學聯合相關單位共同完成，陳佳杰為第一作者，上海海洋大學教授鐘俊生為通訊作者。

據《澎湃新聞》報道，該新種是陳佳杰在收集其博士論文所需的南海魚類標本時得到的。他在研究期間，該魚類的體側具有一對獨特的黑斑，與常見的深海新鼬鳚屬現存魚類存在差異。

查閱Nielsen、Uiblein等學者關於該屬種類的的系列文獻後，陳佳杰將所有有效物種的形態特徵、分布記錄逐一比對，均未能匹配。他又將照片和特徵發給日本的相關教授進行咨詢，以進一步嚴謹求證，結果對方也認為這極可能是未被記載的種類。

南海新鼬鳚。（上海海洋大學）

該物種最顯著的鑒別特徵為體側中部具有2枚（偶見3枚）明顯的黑色眼狀斑，這是其物種確立的關鍵形態依據。而且，該物種體色呈淺黃至淡棕黃色，各鰭均無斑紋與深色邊緣，在鰭條數目、椎骨計數等系列性狀上也呈現穩定的分類學差異。

為全面確認其分類地位，研究團隊採用整合分類學方法，結合外部形態、骨骼解剖、耳石形態以及分子序列等多源數據開展系統分析，各項結果一致支持南海新鼬鳚作為獨立物種的有效性。