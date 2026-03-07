浙江17歲高中生發現新物種「括蒼山脊蛇」　聯名論文登上SCI期刊

浙江臨海17歲高三學生胡家豪參與發現的新物種「括蒼山脊蛇」（Achalinus mirabilis），相關論文近日已於國際期刊《Zoosystematics and Evolution》正式發表。這是20世紀以來首個模式產地位於浙江的爬行動物新物種，胡家豪以第二作者身份入列，憑藉近半年夜間野外調查，為研究補上關鍵活體標本與生態影像缺口。



新物種「括蒼山脊蛇」。（瀟湘晨報）

相關論文近日已於國際期刊《Zoosystematics and Evolution》正式發表。（瀟湘晨報）

據《瀟湘晨報》報道，故事始於2024年10月18日，浙江省森林資源監測中心調查專家周佳俊與愛好者陳浩駿在括蒼山野外調查時，意外發現一條殘缺脊蛇屍體。該蛇體型纖細如筷子、長約20-30厘米、通身褐至深褐色，形態與已知物種明顯不同，初步判斷極可能為新種。

當時還是初中生的胡家豪得知後，主動請纓加入，承諾在括蒼山尋找完整樣本。2025年4月起，他跟隨調查團隊行動；暑假期間正式展開「午夜尋蛇」之旅，每天完成功課後背起攝影裝備與防護用品，往返近百公里進山，連續40多夜「刷山」。

在野外調查的胡家豪。（瀟湘晨報）

起初依循「雨後蛇活躍」經驗多次雨中搜尋，卻屢屢空手而歸。他及時調整策略，改為晴天夜間調查。終於在2025年8月17日晚，下山途中一條纖細蛇突然橫穿馬路——正是目標物種。這條成年雌蛇體長30餘厘米，通體褐棕、腹部淺褐，與殘體特徵高度吻合，後成為正模標本。

接下來兩個多月，他堅持在同一區域調查，陸續發現2條活體與2條路殺個體，累計獲5個標本（部分來源顯示為6個）。這些標本經規範處理，送往高校與科研機構進行分子測序（CO1基因差異達9.5%-10.9%）與形態學分析，確認為新種。最關鍵鑒別特徵為「無頰鱗」及最外行背鱗明顯起棱，可與同域近緣種黃家嶺脊蛇明確區分。

黃家嶺脊蛇和括蒼山脊蛇的顯著差異。（瀟湘晨報）

括蒼山脊蛇屬小型無毒蛇，為中國及浙江省特有種，主要棲息海拔150-900米闊葉林帶，常藏於落葉層、倒木或遮蔽物下，行蹤極隱秘，與蚯蚓習性相似，野外極難發現。胡家豪分享，牠們並非雨天出沒，反而晴夜更易遇見；雨天土壤空氣稀薄，牠們反倒潛得更深。

研究團隊建議以發現地山脈命名「括蒼山脊蛇」，象徵在發展程度較高的臨海城市發現新物種的奇趣與意義。目前其詳細生活史、種群數量及更廣分布仍待深入研究。

括蒼山脊蛇主要棲息海拔150-900米闊葉林帶。（瀟湘晨報）

論文第一作者、研究生徐宇浩強調，胡家豪作為本地愛好者，對括蒼山環境熟悉，率先發現活體並拍攝高清晰生態影像，還參與論文撰寫與數據整理，完全具備作者資格。期刊雖在分類學領域有影響力，但非公眾認知「頂刊」；新物種發現兼具生態保護、科普宣傳與科研多重價值。

徐宇浩指出，近年分類學界越來越鼓勵合法、安全的自然愛好者參與調查。野外工作艱苦，需要強烈興趣與堅持才能持續。

胡協助科研人員進行調查。（瀟湘晨報）

論文發表後，網上出現「家境優渥、人脈廣」質疑。胡家豪直言，其父母為普通自由職業者，無特殊背景；人脈多靠自己戶外活動與日常結識。設備與外出費用由父母支持，外加圖鑑稿酬；活動範圍主要本地，花費不大。

他從初三開始系統觀測兩棲爬行動物，已記錄百餘種爬行類、2025年見過400多條蛇。對蛇類的偏見他有感觸，強調只要保持安全距離、不驚擾，大多數蛇並不可怕。他也提到，曾因附近盜獵事件而被誤解，為避免類似情況，調查前均提前報備。

胡家豪母親龔女士表示，孩子小學起就愛動物，家裡養過不少寵物；夫婦對生物不懂，但見他早起進山、酷暑不懼，便陪同或支持。她直言阻止反而會逆反，樂見兒子有方向，若未來能讀相關專業，全家也會支持。

胡家豪小學起就愛動物，家裡養過不少寵物。（瀟湘晨報）

靈江中學老師表示，已知悉此事，將為胡家豪頒發獎勵，並以此推動學校科創新教育。胡同學此前「福鼎蠑螈保護調查」等項目已獲省、市、縣級科創大賽多項獎項，學校將繼續為學生探索搭建平台。

胡家豪坦言，高考在即，他希望未來從事生物科學相關專業，或許成績不是最亮眼，但會盡力把熱愛做到最好，繼續走進更多地方，觀察不同生物。「愛能抵萬難」，他說，接下來將持續關注括蒼山脊蛇種群，用自己的方式守護這份大自然饋贈。