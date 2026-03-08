內地多地宣傳語改用婦女節 《婦女報》：女王、女神是泛濫吹捧
撰文：盛昀
出版：更新：
今日（3月8日）是國際婦女節，內地不少宣傳語從多年前常用的「女神節」又變回婦女節，「多地宣傳語取消女神節用婦女節」的話題亦衝上微博熱搜，引發網民熱議。
而早在2022年，《中國婦女報》就曾發文指出，3月8日「國際勞動婦女節」，不是什么女神節，也不叫什么女王節。「買買買」和「女王」「女神」等是一種氾濫吹捧，無法實現婦女的全面發展。
據《瀟湘晨報》報道，3月5日，陝西遊客一位女士來長沙旅遊時，路過國金中心拍下婦女節文案並分享在社交平台，沒想到帖子走紅。
而「多地宣傳語取消女神節用婦女節」的話題亦衝上微博熱搜，引發網民熱議。不少網民表示支持：「都是那些鬼商家搞出來的。」「本來就是婦女節，回歸正常。」「不吹捧不打壓才是對女性最大的尊重。」
婦女節由何而來？
早在2022年，《中國婦女報》就曾發文稱呼籲叫回3月8日「國際勞動婦女節」。
文中介紹，1909年3月8日，美國芝加哥萬名女工走上街頭舉行示威遊行，她們要求縮短工時，要求增加工資，要求獲得選舉權，並喊出了象徵經濟保障和生活質量的「麵包加玫瑰」的口號。這是人類歷史上女性第一次舉行遊行示威，為了紀念這一活動，第二屆國際社會主義婦聯大會作出決定：自1911年起，每年的3月8日為「國際勞動婦女節」。
新中國成立當年，1949年12月，中央人民政府政務院通令全國，將「國際勞動婦女節」確定為中國婦女的法定節日。文章指出，「買買買」和「女王」「女神」等是一種氾濫吹捧，無法實現婦女的全面發展。
內地婚禮外父當場退還18.8萬禮金 發言更暖心：別被金錢蒙蔽幸福稱閃婚後妻子拒同房 河北男離婚不成開禮炮車到女方家喊「騙婚」｢發誓不娶中國女人｣ 性價比高對我青眼相加 更多中國男娶外國女當春節變成社交硬仗：深圳人妻搶著加班 拿三倍人工擺脱人情枷鎖