內地多地宣傳語改用婦女節　《婦女報》：女王、女神是泛濫吹捧

今日（3月8日）是國際婦女節，內地不少宣傳語從多年前常用的「女神節」又變回婦女節，「多地宣傳語取消女神節用婦女節」的話題亦衝上微博熱搜，引發網民熱議。



而早在2022年，《中國婦女報》就曾發文指出，3月8日「國際勞動婦女節」，不是什么女神節，也不叫什么女王節。「買買買」和「女王」「女神」等是一種氾濫吹捧，無法實現婦女的全面發展。



據《瀟湘晨報》報道，3月5日，陝西遊客一位女士來長沙旅遊時，路過國金中心拍下婦女節文案並分享在社交平台，沒想到帖子走紅。

多地宣傳語使用婦女節。（小紅書）

而「多地宣傳語取消女神節用婦女節」的話題亦衝上微博熱搜，引發網民熱議。不少網民表示支持：「都是那些鬼商家搞出來的。」「本來就是婦女節，回歸正常。」「不吹捧不打壓才是對女性最大的尊重。」

婦女節由何而來？

早在2022年，《中國婦女報》就曾發文稱呼籲叫回3月8日「國際勞動婦女節」。

文中介紹，1909年3月8日，美國芝加哥萬名女工走上街頭舉行示威遊行，她們要求縮短工時，要求增加工資，要求獲得選舉權，並喊出了象徵經濟保障和生活質量的「麵包加玫瑰」的口號。這是人類歷史上女性第一次舉行遊行示威，為了紀念這一活動，第二屆國際社會主義婦聯大會作出決定：自1911年起，每年的3月8日為「國際勞動婦女節」。

新中國成立當年，1949年12月，中央人民政府政務院通令全國，將「國際勞動婦女節」確定為中國婦女的法定節日。文章指出，「買買買」和「女王」「女神」等是一種氾濫吹捧，無法實現婦女的全面發展。