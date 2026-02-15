當春節變成社交硬仗：深圳人妻搶著加班　拿三倍人工擺脱人情枷鎖

誰能想到，在深圳，比年豬還害怕過年的，竟然是已婚婦女。



別人盼着春節團圓相聚、吃頓熱熱鬧鬧的年夜飯，她們卻盼着一張除夕值班表，甚至爭着搶着申請留守崗位，把工位變成了躲避過年的「避風港」。只因對她們而言，春節從來不是輕鬆的團圓，而是一場充斥着瑣碎、消耗與糾結的「硬仗」。

對深圳已婚婦女而言，春節從來不是輕鬆的團圓，而是一場「硬仗」。（《無法成為野獸的我們》劇照）

她們中，有人像琳琳一樣，結婚三年三次申請除夕值班，只為躲開婆家那些不熟的親戚，避開人情世故的消耗。有人像陳君一樣，被過年的瑣事壓得喘不過氣，從買新衣、搶車票到走親戚，全程奔波疲憊。還有人像曉曼一樣，深陷「回誰家過年」的兩難，失去了「回自己家過年」的選擇權，每年都要和丈夫爭吵冷戰。

曾經象徵團圓喜悦的春節，對她們而言，漸漸變成了負擔，而除夕值班，反倒成了最體面、最輕鬆的逃避方式。

春節值班成了已婚婦女的「避風港」

「以前覺得被選中大年三十值班的人都是倒黴蛋，現在才知道，這是我們已婚婦女的『年度福利』。」

下午四點半，深圳一家醫院的護士站裏，琳琳一邊整理值班台賬，一邊笑着和同事打趣。窗外的街道掛起了紅彤彤的燈籠，遠處隱約傳來零星的響炮聲，年味順着玻璃縫鑽進來，她的表情透露出輕鬆——這已經是她結婚三年來，第三次主動申請除夕值班了。

在深圳，越來越多像琳琳這樣的已婚婦女，開始主動「爭搶」大年三十的值班名額。

曾經，除夕值班是職場人的「無奈之選」，一年到頭，誰不想放下工作，陪家人圍坐一桌吃頓熱熱鬧鬧的年夜飯？但對部分深圳的已婚婦女而言，如今的除夕值班，早已從「負擔」變成了人人羨慕的「香餑餑」，成了她們逃離過年瑣碎、安放疲憊的「避風港」。

琳琳所在的醫院，同事大多是和她年紀相仿的年輕人，在25-30歲之間，領導也秉持着「以人為本」的理念，過年排班從不強制分配，全靠大家自願協調。

我們辦公室全是女生，已婚的想逃避走親戚，未婚的想躲開催婚，值班反而成了最好的藉口。

琳琳笑着說，每年春節排班表一出來，已婚婦女們總是最積極的，下手慢了還搶不到。反觀單位裏其他35到60歲的已婚已育男士，卻是最盼着回家過年的群體。

和琳琳一樣，在深圳一商場當運營的陳君，今年也主動申請了除夕值班。

「與其回家被各種瑣事纏身，不如在單位安安靜靜待一天，還能賺三倍工資，何樂而不為？」陳君的語氣裏滿是釋然。她和丈夫結婚五年，每年春節都要在兩地奔波，而除夕值班，成了她最「體面」的逃避方式。

在深圳這個移民城市，已婚婦女群體大多面臨着這樣的婚姻——要麼夫妻雙方老家異地，要麼一方老家在外地、一方在深圳紮根。過年對她們而言，從來不是簡單的「團圓」，而是一場牽扯着時間、精力和人情世故的「硬仗」。

除夕值班，恰好給了她們一個「合理脱身」的機會：不用糾結回誰家，不用應付七大姑八大姨的催生，不用忙着準備各種年貨和禮品，只需做好自己的工作，就能安安靜靜度過這一天。

琳琳坦言，丈夫非常支持她除夕值班，甚至主動包攬了陪親戚、帶孩子的任務。

「我老公也不喜歡走親戚，我值班去，他就可以獨自面對，雖然累一點，但比起兩個人一起尷尬，他更願意這樣。」琳琳笑着說，這種「雙向奔赴」的默契，讓她更加堅定了除夕值班的決心。

而單位裏的同事們，也大多有着和她一樣的想法，值班的時候，大家一起聊天、吃零食、看春晚片段，反而比在家應付親戚更輕鬆、更自在。更讓這些已婚婦女心動的是，除夕值班還有三倍工資。對她們而言，除夕值班不僅是「避風港」，還是一份「額外收入」，一舉兩得。

一年到頭辛辛苦苦，能多賺一點是一點，而且領導也怕沒人願意值班，對值班的員工都格外照顧，會發三倍工資，還能在春節後調休。

不是不愛團圓，是過年太累太消耗

古詩說，每逢佳節倍思親，但對於已婚婦女來說，有時候每逢佳節倍想逃。她們不是不愛自己的家人，也不是不向往團圓，只是過年帶來的疲憊和消耗，早已超過了團圓的喜悦。

就像有人說的：

長大後的春節，從來不是休息，而是換個地方加班，只不過加班的內容，從工作變成了人情世故。

在深圳的職場中，已婚婦女大多是「雙面人」。工作上，她們要和男人一樣衝鋒陷陣，扛起自己的責任；生活中，她們要兼顧家庭、孩子和雙方老人，扮演好妻子、母親和兒媳的角色。一年到頭，她們緊繃着神經，不敢有絲毫鬆懈，而春節本應是放鬆的時刻，卻往往變成了她們最忙碌、最疲憊的時刻。

琳琳表示，自己之所以堅持三年除夕值班，最主要的原因就是「怕過年的瑣碎和消耗」。

她的老家在佛山，結婚後，每年春節，她都要跟着丈夫去拜訪各種婆家的親戚，那些她一年到頭見不了一次的人，那些她叫不出名字的長輩，那些看似熱情實則疏離的問候，都讓她感到無比疲憊。

去到那裏，我就像一個邊緣人，插不上話，融不進去，只能坐在一旁尷尬地微笑、附和。

琳琳說，每次走親戚，她都覺得是在「浪費時間、消耗能量」，「過年本來是開心的日子，我不想把時間花在一群『陌生人』身上，更不想勉強自己去應付那些不熟悉的人情世故。」

相比琳琳，陳君的過年經歷更是「一地雞毛」。她羅列了自己往年春節的行程，每一項都充滿了瑣碎和疲憊。

提前一個月給孩子老人準備新衣服，提前準備給七大姑八大姨的禮品，她經常對此感到不快：

我只是結婚了，不是發財了，怎麼多了這麼多支出？

陳君無奈地吐槽，臘月二十八啟程回老家，到家已經是臘月二十九，來不及休息，就要忙着收拾家裏的衛生，家裏積滿了灰塵，擦桌子、拖地、洗衣服，忙到深夜才能歇下來。

臘月二十九下午，還要忙着買東西回孃家送禮，吃一頓飯，又要匆匆趕回來，陪婆家吃年夜飯。

大年初一，丈夫的兄弟姐妹全都回家團聚，她要忙着幫婆婆做飯、端菜、發紅包，吃完飯還要收拾餐桌、洗碗，一整天下來，連喝口水的時間都沒有。

陳君無奈地吐槽，回到家就要開始忙著打掃家裏的衛生。（《C9特工》劇照）

大年初二，她就得一早起來回孃家拜年，雖然孃家親戚少，但也需要幫忙收拾等，絲毫沒法閒下來。

大年初三到初五，要跟着丈夫去婆家的親戚家拜年，聽不懂方言，只能坐在一旁帶娃，還要應付長輩們的各種追問。

大年初六，拖着疲憊的身體，帶着大包小包，坐高鐵回深圳；大年初七，收拾深圳的家，調整好心情，準備上班。

「你看，這哪裏是過年，這分明是一場『渡劫』。」陳君苦笑着說，每年春節過後，她都覺得比平時上班還要累，「身體累，心更累，人情世故的消耗，比工作的壓力還要大。」

她坦言：

有時候真的很懷念小時候的春節，沒有這麼多瑣事，沒有這麼多人情世故，只需要跟着父母，吃好吃的、穿新衣服、放鞭炮，那種純粹的快樂，現在再也找不回來了。

琳琳也有同樣的感受，她覺得，長大後的春節，早已沒有了小時候的年味。

「以前在佛山老家，大年初一的時候，街上會有舞獅子的，家家戶戶都會開門迎獅，大人小孩都擠在街邊看熱鬧，街上熱熱鬧鬧的，到處都是歡聲笑語。」琳琳回憶說，但現在，佛山的春節，街上冷冷清清的，很少有人走街串巷，「大家都躲在家裏，要麼玩手機、要麼打遊戲，就算是鄰里之間，也很少互相串門，年味越來越淡了。」

「回誰家」成問題，不如去旅遊

除了過年的瑣碎和消耗，「回誰家過年」，更是困擾很多深圳已婚婦女的難題。尤其是對於獨生子女夫妻或異地婚姻的家庭來說，這個問題，每年都會引發一場爭吵，甚至影響夫妻感情。

曉曼和丈夫結婚四年，每年春節，都會因為「回誰家過年」的問題吵得不可開交。今年，她直接申請了過年上班，避免了這場熱戰。

曉曼是獨生子女，老家在湖南，丈夫也是獨生子女，老家在湖北。結婚四年來，他們每年都要在湖南和湖北之間來回奔波，卻還是難以平衡雙方父母的期待。

我是爸媽唯一的女兒，他們年紀大了，身體也不好，我不回去過年，他們一個人在家，多孤單啊。

曉曼委屈地說，每次想到父母獨自在家過年的樣子，她就忍不住心酸。

但丈夫卻有自己的想法：「按照傳統，媳婦就應該回婆家過年，不然親戚們會說閒話，我爸媽也會覺得沒面子。」雙方都有自己的理由，誰也不願意妥協，結果就是，每年春節前夕，他們都會爭吵、冷戰。

有一年，我們因為回誰家過年的問題，吵了整整一個星期，最後還是各退一步，年三十在婆家過，大年初一就回孃家。

曉曼說，就算是這樣，雙方父母還是不滿意，「我爸媽覺得我不重視他們，丈夫的爸媽覺得我太任性，兩邊都不討好，我夾在中間，真的很難受。」

曉曼坦言，她有時候真的很羨慕嫁得近的人，比如琳琳，她的孃家和婆家離得很近，只有十分鐘的路程，不用糾結回誰家，過年也能兼顧雙方父母。

在兩地奔波多了，她就對過年失去了期待，甚至產生了「逃避」的心理，「有時候真的覺得，與其因為回誰家過年吵架，不如干脆不回家，繼續上班領三倍工資，或者找個地方旅遊，安安靜靜地度過春節。」

其實，像曉曼這樣的想法，在深圳的已婚婦女群體中，並不少見。琳琳也認為，條件允許的話，最好可以誰家都不回，也不走親戚，自己一家子去旅遊。對她們而言，春節不一定非要回家團圓，不一定非要應付複雜的人情世故，讓自己放鬆、開心，才是春節的意義。

「以前覺得，過年不回家，就是不孝，就是不愛家人。」曉曼說，現在她才明白，真正的孝順，不是勉強自己回家應付人情世故，而是好好照顧自己，讓父母放心。

琳琳也表示，如果以後有機會，她也想和丈夫、寶寶一起，選擇旅遊過年。「雖然我現在每年除夕都值班，但也是無奈之舉。」她下定決心，等寶寶再大一點，等她和丈夫有更多的時間，她就不想再值班了。

我想帶着家人，去一個陌生的城市，看看不一樣的風景，體驗不一樣的春節，不用應付親戚，不用糾結回誰家，只做我們自己，好好享受屬於我們一家人的時光。

陳君也有同樣的打算，她想和丈夫商量一下，以後春節，要麼帶着雙方父母一起旅遊，要麼就安安靜靜地待在深圳。

「不用趕路，不用應付親戚，不用準備各種年貨和禮品，好好放鬆自己，這才是我想要的春節。」

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】