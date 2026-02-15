｢發誓不娶中國女人｣　性價比高對我青眼相加　更多中國男娶外國女

近年來有越來越多中國男性娶外國老婆，這背後不僅關乎男歡女愛的跨國婚戀，更是中國國家軟硬實力外溢效應的體現，使中國老公對全球南方國家女性具有經濟上的吸引力。與此同時，在中國國內天價彩禮及兩性對立局面難以緩解的情況下，外國老婆也成為中國男性追求性價比更高的婚戀路徑出口。



30歲西安小夥子王興（左）和22歲埃及妻子美娜（右）必須以翻譯機溝通，但兩人默契很好，王興只要對著翻譯機講一次，美娜就能聽懂，記者則要重複好幾遍。（《聯合早報》）

「我發誓不娶中國女人，被傷害太深，現在都特別厭惡。」

30歲西安小夥子王興跟記者分享當初找對象的痛苦經歷，最後對中國女生死了心，一門心思找尋外國老婆。

王興的付出沒有白費，他去年4月成功脫單，迎娶22歲埃及姑娘美娜。兩人目前住在浙江金華浦江產業園宿舍，就近王興打工的工廠，我們就約在宿舍見面。

王興說，他高中沒畢業就離家討生活，當時為了追女生煞費苦心。買電單車接送，冬天買保溫杯、手套等想聊表心意，但全部送不出去。「當時一個月工資也有6000（人民幣，下同）。戒了煙，不喝酒，沒有不良嗜好，但人家壓根看不上我。」

他透露，自己有過「戀愛腦」，因失戀陷入抑鬱並自殘，邊說邊把手臂伸過來，讓記者看清楚情傷印記。「都是刀疤，抑鬱症。那時候軀體都是捲在床上發抖，難受成那樣。」

娶外籍新娘不必買房和高價彩禮

幾年前回農村老家過年，王興聽見祖母說要省錢給孫子娶媳婦，感到無地自容，發誓不娶中國女性，下決心尋找不需要買房、不必高價彩禮的外籍妻子。

「咱們家以前連炒菜的菜籽油都得賒帳。我恨死自己了。苦了三代人供一套房、一輛車，那樣結婚能幸福嗎？我那時候就給自己定下目標，我就是不買房，我也得娶到媳婦。」

王興轉戰手機語言學習應用，積極上網結交外國人，最終鎖定美娜並贏得美人歸。他算了一算，來回埃及機票、吃住、黃金、彩禮等，總共10萬元。如果娶中國媳婦，不把房子車子算在內，少說都得30萬。

在結婚之前，王興按程序在埃及辦理皈依伊斯蘭教儀式。身為家中獨子，父母對他迎娶外籍新娘沒有意見，「他們說，你能結婚生娃就行」。

30歲西安小夥子王興（左）計劃和22歲埃及妻子美娜（右）一起騎鐵馬走絲綢之路，從新疆出發，走中亞、中東，最終到埃及，兩台車都買好了。（《聯合早報》）

王興暫時不想有孩子，他計劃和美娜一起騎鐵馬走絲綢之路，兩台車都買好了。他自豪地說，結婚後有了人生目標，直誇太太人好，物質要求低。

「都是我主動買，我看她沒衣服、沒零食，就給她買。不用買大房子，宿舍一個月500塊錢租金，我倆可幸福了。」

宿舍空間雖不大，但衛生間和小廚房都有，記者和王興各坐一張椅子，美娜坐床上。牆上貼著別人看不懂的紙張，王興笑說那是太太的密碼本——用阿拉伯語標注漢語發音。

西安小夥子王興的埃及太太美娜在苦學中文，宿舍牆上貼著別人看不懂的紙張，王興笑說那是太太的密碼本——用阿拉伯語標注漢語發音。（沈澤瑋攝）

穿著運動裝的美娜站在王興身旁像個中學生。她通過翻譯機自我介紹，15歲外出打工，上有三個哥哥姐姐，爸爸是木工，媽媽是家庭主婦，父母已離婚。

美娜從小對東方文化感興趣，小時候看過一部電影，內容講述埃及男子排除萬難跟中國女孩結婚的故事，受電影情節感染，她對中國特別嚮往。愛上王興後，希望進一步認識這個東方大國。

美娜踏上中國國土的第一印象是：「美麗的國家，街道上垃圾也少。」王興插嘴：「發達、先進、乾淨。三個詞。」

王興很清楚，中國不僅比埃及發達，國際地位也更高，這也是他找外國老婆的策略：國家不能比中國發達，女生條件不能比他強。他說，爸爸不許他娶日本老婆，自己也壓根兒沒條件，「人家那是發達國家」。

中國男外娶比率已超過女外嫁

或許因為有越來越多的「王興」們，中國近年來出現一股新趨勢——男性外娶超過女性外嫁。外嫁高於外娶的趨勢在2018年首次被逆轉，涉外婚姻中外娶佔56.4%，超過外嫁的43.6%。到了2024年，男性外娶佔比已高達70%。

然而，外籍配偶在中國14億人口中的佔比還是很低。有自媒體文章統計，2024年中國涉外婚姻登記約12萬2000對，僅佔當年結婚登記總數約2%。

中國官方未有明確統計或公開跨國婚姻的外籍老婆來源國。在社媒平台B站上傳播甚廣的非官方圖表顯示，截至2024年，中國十大外籍新娘來源國是：越南、朝鮮、俄羅斯、緬甸、菲律賓、日本、柬埔寨、韓國、印尼、泰國。

在前30個來源國中，非洲佔10個，其中包括埃及。有分析稱，中國男性外娶的熱門國家呈現出「地緣+文化+經濟」三重因素驅動格局。

通過刷TikTok對中國有好感 印尼女生定情於第一次約會

29歲福建小夥子盧圳良一年多前迎娶22歲印尼女生娜娜，他的經歷多少印證了上述分析。

29歲福建小夥子盧圳良（右）一年多前迎娶22歲印尼女生娜娜（左），圖為兩人在廈門拍的結婚照。（《聯合早報》）

盧圳良與太太目前在福建平和縣農村老家定居。他在電訪中告訴記者，TikTok在印尼非常紅火，很多當地人通過TikTok認識中國，隨著中國國際地位近年來大幅提升，當地女性對中國男性印象並不差。

他說，自己在峇淡島旅遊時主動與在酒店前台工作的娜娜攀談。「進展相當順利，第一次約她吃飯就確定關係，我們用手機翻譯應用聊了一個多小時。」

娜娜也說，她在印尼時經常通過TikTok和Instagram刷到關於中國的短視頻，「覺得中國很漂亮，中國人很善良」。盧圳良也會轉發一些講述中國大好河山的視頻給娜娜看。「我跟她說，你可以多多了解中國，它是個美麗的國家，文化底蘊比較深，然後她挺嚮往中國的，被我花言巧語騙到了！」

這個「騙局」成本不高，娶妻彩禮僅印尼盾2000萬，跟中國天價彩禮相比，一天一地。不過，盧圳良說，他每個月都會給丈母娘零花錢。

29歲福建小夥子盧圳良一年多前迎娶22歲印尼女生娜娜。圖為盧圳良（後排左起）、娜娜的母親、娜娜、娜娜的弟弟（前排右一）和妹妹（前排右二），攝於峇淡島機場。（《聯合早報》）

跟印尼穆斯林一夫多妻制不同，中國實行一夫一妻制，禁止重婚。盧圳良猜測，這可能是印尼女生願意嫁到中國的原因之一。他說，娜娜從一開始就反覆強調，「你只能有我一個女朋友」，他感覺對方有很深的不安全感，擔心丈夫未來會娶幾個老婆。

29歲福建小夥子盧圳良（右）一年多前迎娶22歲印尼女生娜娜（左），圖為兩人在廈門拍的結婚照。（《聯合早報》）

盧圳良初中畢業即入伍，在部隊考到大專函授文憑後，曾在廈門、廣州等大城市從事銷售行業。他交往過一個中國女生，才認識幾個月就要跟他回農村過年，領了長輩紅包後，回到城裡就分手。

「太精了。她的手機還是我以舊換新出了4000塊錢買的，蘋果電腦也是我送的。到現在還欠我1萬塊。」

相較之下，盧圳良很欣賞娜娜的乖巧樸素。他說，在峇淡島見娜娜的鞋子有點破，就帶她到商場買，「買一送一」才120元人民幣，再吃個路邊攤炒麵就滿足了。「跟她相處能感受到她很開心，沒有算計。」

俄羅斯女子學漢語結良緣

26歲俄羅斯女生小蓮能講流利的普通話，單聽聲音，還以為是中國人在說話。她與34歲山東老公高士會互補性強，「文科女」善表達、急躁，「理工男」話不多、沉穩。

小蓮來自俄羅斯南部的皮亞季戈爾斯克，別名五山城，高士會老家在山東聊城。夫妻倆都是農村走出來的大學生，最初通過網上語言學習應用結識，兜兜轉轉四五年後，去年3月終於領證結婚。

小蓮（左）來自俄羅斯南部的皮亞季戈爾斯克，別名五山城，34歲山東老公高士會（右）老家在山東聊城。夫妻倆最初通過網上語言學習應用結識，去年3月領證結婚，目前在福建寧德定居。（《聯合早報》）

兩人目前在福建寧德定居，方便高士會就近工作。記者一踏入他們的公寓，馬上能感受到俄羅斯人好客之道，滿桌山東水果和俄羅斯巧克力，連居家拖鞋都準備好。

高士會說，從小對神秘的西域文化特別好奇，高中時想娶新疆姑娘，後來接觸俄羅斯電影和電視劇，覺得俄羅斯女生特別漂亮，就希望能找到心儀對象。

小蓮則跟中國有很深的淵源，父親參軍時就派駐中俄邊界，父母看準中俄關係會越來越好，鼓勵她學好漢語，為自己打開更多機會之窗。

在父母安排下，小蓮2017年在俄羅斯大學選修東方學時，也斷斷續續到中國東北短期學習漢語，先後到過黑龍江綏化和山東青島。有了語言環境，她的漢語口語能力進步神速，同時也愛上中國文化、美食和高大的東北男生。

小蓮說：「到中國學習一個月後，我打開了自己的眼睛，發現這個世界特別大，特別有意思。俄羅斯人說話比較直接，想說什麼就說，在中國我明白了，跟人聊天的時候要注意很多東西。接觸中國文化後，我也學到很多關於孝順、尊重父母的觀念，真的改變了我的想法。」

外籍配偶還不能享有國民待遇

漢語為小蓮開拓了更多機遇，在俄羅斯找到好些翻譯工作。她心存感激說：「我所有的一切都是中國、漢語給我的」。

26歲俄羅斯女生小蓮（左）能講流利的普通話，不看長相，還以為是中國人在說話。她與34歲山東老公高士會（右）互補性強，「文科女」善表達、急躁，「理工男」話不多、沉穩。（《聯合早報》）

不過，嫁到中國後，小蓮暫難施展語言才能，因為外籍配偶在中國未能享受國民待遇，在華居住未滿五年之前，不能申請綠卡。律師黃妃玲受訪時說，在申請綠卡之前，外籍配偶想拿到工作許可，「難度比較大」。

美國威斯康星大學麥迪遜分校婦產科高級研究員易富賢說，限制外籍配偶工作的做法在國際上並不罕見，主要為防範不法之徒「假結婚、真工作」。

他認為，中國政府應給予外籍配偶較正常的國民待遇，不要讓他們感覺受歧視，但也無須高調鼓勵跨國婚姻，因為這會引起鄰國緊張，擔心自家女性成群被中國男性娶走，中國光棍問題會轉移到他國去。

易富賢說：「順其自然，經濟交流必然伴隨人員交流，人員交流必然伴隨著跨國婚姻，那就應該參考國際做法，放開一些限制。」

中國軟硬實力 吸引全球南國

受訪學者概括，內外兩因素結合，成為中國男人外娶走高的推手。一、中國男性「向外看」的動力主要源於內部「光棍危機」壓力。學術界普遍認為，中國的光棍人數可能多達3000萬。

二、外國女性「向東看」的引力主要來自於對中國的好感，這種好感又源於中國國家軟硬實力的輸出——經濟硬實力通過一帶一路對外投射；文化軟實力通過小紅書和TikTok等社媒平台對外傳播。

上海復旦大學國際問題研究院副研究員薛松說，中國文化近些年通過短視頻、TikTok、小紅書等各種應用傳播，影響力非常大。 專研印尼的薛松告訴《聯合早報》，印尼人跟她談及中國文化現象時，那些唱跳動感十足的中國男團女團，她自己都不熟悉。由中國演員出演的古裝宮廷劇或「霸道總裁」劇集，用人工智能配上印尼語字幕後在TikTok傳播，深受印尼青年男女歡迎。「連印尼男孩子都跟我講，他們一天一天看，根本就是上癮了。」

薛松說，TikTok等社媒上還有很多正面講述中國經濟發展的短視頻，且在一些印尼人的認知裡，並不會嚴格區分中國人和印尼華人，而印尼華人普遍被認為經濟條件較好，在這種情況下，「一些人可能會覺得嫁給中國人是很稱心的」。

如果將「外娶」現象放入「一帶一路」背景中來看，薛松認為，最初可能更多源於中企赴印尼投資後，一些在當地工作的中國人逐漸在當地成家。隨著中國文化通過多種平台傳播，以及民間往來的增加，印尼人嫁到中國的機會也隨之擴大。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江也說，中國外娶走高，與中國對外吸引力隨著國家整體發展提升，以及中國與全球南方國家擴大交往有很大關係；另一重要原因是，中國國內嚴重的性別失衡問題。

作家蘇芩： 婚戀市場如同「拼多多」 中國男女都追求更高性價比

中國女性普遍拜金導致性別對立，男性難找老婆？中國知名作家、「新女學」思潮發起人蘇芩不表贊同。

她認為，關鍵在於中國生活水平大幅提升，女性希望婚姻能給自己加分，而不是比單身更糟，這間接給男性造成巨大壓力。她也說，高價彩禮陋習主要集中在農村和三四線城市，一線城市一般沒有這個問題。

蘇芩認為，與其說中國女性拜金，不如說當下中國男女都越來越現實，在婚戀中追求更高性價比，像極中國手機應用——拼多多。

她說，從男性角度而言，若把結婚當任務，只要生娃，無需思想交流、無需妻子外出工作，那娶外籍新娘的性價比其實蠻高。

「通俗一點說，只要更划算就願意接受。也就是『任務型婚姻』，我能以更低成本完成這項任務，挺好的。」

蘇芩在非洲參訪時聽到一個真實個案：在坦桑尼亞的中企員工迎娶當地姑娘，彩禮不到1500元人民幣，男方覺得很划算，女方也很開心，因為當地沒有彩禮習俗。

中國男人外娶有一定文化優勢

對於中國外娶高於外嫁的現象，蘇芩完全不感意外。她實地觀察多國婚姻狀況後得出結論：中國男性在國際婚姻市場上有一定優勢，尤其對國家經濟條件不比中國強的女性更具吸引力。她說，慕強是婚姻關係原則，就像中國人在八九十年代想嫁到美國、日韓一樣。

她進一步分析，中國人的傳統觀念也讓很多外國女性願意嫁給中國男性。例如，家暴在中國傳統觀念是不對的，打110警察會把暴力男帶走；中國家庭有七大姑八大姨，如果婚姻出問題，她們能幫外籍新娘說話。中國女婿在俄羅斯丈母娘心目中排名第一，因為中國男人大部分不酗酒，還會做家務，俄羅斯男性正好相反。

婚姻關係不一定一輩子不變。蘇芩建議外籍新娘嫁到中國後，儘快學講普通話，以融入中國生活圈子。

「中國是個人情社會，如果婚姻有點啥事，至少還有人願意站在你身邊，否則經濟上無法獨立，又沒人幫忙，挺悲催的。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。


