伊朗局勢｜浙江義烏外貿停滯　商人拒收伊朗夥伴回款：希望你平安

2月28日，美國以色列對伊朗發起軍事襲擊。浙江義烏不少與伊朗做生意的商人也與他們的合作夥伴斷聯，據《錢江晚報》報道，戰事爆發後，伊朗移動通訊服務中斷，大多數伊朗客商都處於失聯狀態，遠在義烏商人們也心急如焚，試圖聯繫上他們在伊朗的老朋友。也有義烏商人收到伊朗合作夥伴歷經千辛打來打回款，卻表示「錢別轉，你留著，希望你平安！」。



據報道，3月6日，在浙江金華義烏，義烏商人樓嘉豪拒絕了一筆理應按時從伊朗轉回來的外貿分成。

樓嘉豪和他的伊朗合夥人艾米爾結識於六年前，從客戶關係逐步發展為合作夥伴和朋友。他們共同在伊朗庫爾德斯坦省巴那市經營電子產品的批發生意，艾米爾在伊朗賣貨，將收益分成轉給義烏的樓嘉豪，樓嘉豪則繼續進貨發往伊朗。進貨、賣貨，如此循環往復。

樓嘉豪與伊朗客商埃米爾。（錢江晚報）

然而2月28日伊朗燃起戰火，同日恰逢義烏市場新年開市，往來中東的商貿命脈瞬間繃緊。對於許多商人而言，戰亂中最擔憂的莫過於資金鏈斷裂，但樓嘉豪卻決定：不談回款，先問安危；不算得失，先顧伙伴。

「他們更需要這筆錢去買生存物資，去買保障自身安全的東西。」樓嘉豪說，在他看來，手裡有現金，心裡才有底。比起一筆生意的分成，夥伴的平安，更重要。

此次伊朗戰火對樓嘉豪的生意影響巨大。「都停掉了，往年這個時候，貨都已經出很多批了，」樓嘉豪透露，他和艾米爾在伊朗的貨物貨值約在兩三百萬元左右（人民幣）。為了減少共同損失，艾米爾甚至一度冒著生命危險，在爆炸地周圍把部份貨物搶運回家。

艾米爾拍攝的伊朗街頭。

樓嘉豪與艾米爾的對話，表示希望他平安。

對樓嘉豪而言，艾米爾早已不只是生意夥伴。「他一開始是我的客戶，後來合夥做生意。合作6年，沒有出現任何矛盾。我去伊朗，吃住都是在他們家，他們一家人對我很好。他來國內，我也會全部給他安排好，」樓嘉豪回憶道。

正是在這種極端困難的情況下，艾米爾的舉動讓樓嘉豪既意外又感動。「開始打仗那天，他跟我說當地可能會沒網。直到昨天，他去邊境的山上，用別國的網絡，才重新跟我聯繫上，」樓嘉豪十分感唸老朋友的這份誠信與用心，僅對埃米爾說：「錢別轉，你留著，希望你平安！」樓嘉豪表示：「他們安然無恙，便是我最想要的『分成』。」