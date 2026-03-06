伊朗局勢｜5000人郵輪「神女號」困杜拜　中國遊客：獲通知可退款

2月28日，受中東局勢急劇惡化影響，MSC地中海「神女號」（MSC Euribia）郵輪被迫中斷原定航程，滯留阿聯酋杜拜港。船上載有近5000名來自各國的乘客與約1700名船員，行程全面受阻。3月5日，多位船上中國旅客向內媒反映，郵輪已正式取消後續所有航次，船長透過紙質信件向乘客通報返程安排與退款方案。



據《極目新聞》報道，船上中國遊客在社交平台分享，3月4日晚收到船長正式通知：因2月28日起的中東突發安全事件，原定當日從杜拜啟航的航程正式取消。經與當地當局協商，「神女號」將繼續停泊杜拜港，直至另行通知。郵輪方正與地方當局及乘客原籍國相關部門緊密合作，評估航空公司復航情況，優先安排乘客離開杜拜的航班，並承諾全額退還郵輪票價。

通告表示優先安排船上乘客離開杜拜的飛機，同時船方會支付郵輪票價的全額退款。（極目新聞）

退款方案因乘客登船日期、行程長短及訂票類型而異。一位2月22日從多哈登船、原計劃3月1日下船的旅客表示，其收到通告為退還票價的30%，退款將透過原預訂渠道處理。另一位預訂3月7日從杜拜登船的空海聯運套餐旅客則獲通知：郵輪方將提供一張從杜拜出發的免費機票，並全額退款，但因航空訂單積壓，需安心等待，優先順序為2月28日已登船乘客。

3月5日，有旅客發布船上視頻顯示，乘客們仍在餐廳用餐，廣播安撫大家：郵輪已與阿聯酋航空等達成協議，將優先為船上乘客安排航班；在航班起飛前，船上食宿全部免費，請旅客安心等待。

此前，儘管行程受到影響，但郵輪依然能看到有遊客在堅持運動鍛煉。即便有戰機轟鳴而過，船上仍有人在晨曦中跳操。（極目新聞）

「MSC神女號」（MSC Euribia）。（Getty）

記者致電MSC地中海郵輪客服，工作人員確認「神女號」目前仍滯留杜拜，已取消後續行程，退款以船方通告為準。

此前，一位中國旅客回憶，她2月27日從廣州飛抵杜拜，2月28日中午登船，原計劃當晚離港，次日晨抵卡塔爾多哈。沒想到下午即收到停航通知，因區域安全局勢被迫留港。船上廣播提及本次航程搭載近5000名乘客。

地中海郵輪為全球第三大郵輪品牌，總部設於瑞士日內瓦。「神女號」最大載客量6327人，執航的波斯灣8天7晚航線主要停靠杜拜、多哈、巴林、阿布扎比及薩巴尼亞島等港口。目前，受中東衝突影響，包括「神女號」在內的多艘郵輪滯留杜拜或附近港口，郵輪公司正積極協調包機與商業航班，加速乘客返國事宜。