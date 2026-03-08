兩會2026｜王毅談伊朗局勢：拳頭硬不等於道理硬　中方籲立即停火

3月8日，十四屆全國人大四次會議外交主題記者會，外交部長王毅表示，伊朗局勢是當前國際局勢的焦點。中方秉持客觀公正態度，已多次闡明原則立場，歸結為一句話就是停火止戰。

面對陷入戰火的中東，這是一場本不應發生的戰爭，也是一場對各方都沒有好處的戰爭。中方願再次呼籲，立即停止軍事行動，防止局勢輪番升級，避免戰火外溢蔓延。



王毅表示，中東的歷史已經反覆告訴世人，武力不是解決問題的辦法，兵戎相見只會增添新的仇恨。中方願再次呼籲立即停止軍事行動，防止局勢輪番升級，避免戰火外溢蔓延。

3月8日，外交部長王毅出席十四屆全國人大四次會議外交主題記者會。（01直播截圖）

中方認為正確和妥善處理伊朗以及中東相關的問題。應該堅持這個基本原則。一是尊重國家主權，主權是現行國際秩序的基石。中方主張伊朗以及海灣地區各國的主權、安全和領土完整都應得到尊重，不容侵犯。

二是不得濫用武力，拳頭硬，不等於道理硬，世界不能退回叢林法則，動輒使用武力，並不容易證明自己的強大，民眾不能成為戰爭的無辜犧牲品。

三是堅持不干涉內政，中東人民是這一地區的真正主人，中東事務應該由地區各國自主決定策劃顏色革命，搞政權更叠是不得人心。

3月8日，十四屆全國人大四次會議外交主題記者會舉行。（01直播截圖）

四是政治解決熱點問題。中方歷來主張以和為貴，各方應盡快回到談判桌前來，通過平等對話來解決分歧，會實現共同安全作出努力。

五是大國要發揮建設性作用，善於運用實力。中國還有句古訓，仁義不施而攻守之師。到時候理應守公道行正道，多為中東和平發展貢獻正能量。作為中東國家的真誠朋友和戰略夥伴，中方願同中東國家一起踐行全球安全倡議，還中東的秩序，還人民以安寧，還世界以和平。