69歲老人拔牙即種4天後離世　院方事後再向老伴推送促銷信息捱轟

2025年10月，陝西西安69歲老人孫某義在雁塔區雙寶口腔醫院（民營機構）接受拔牙及即刻種植牙手術，術後僅4天便在家中不幸離世。西安交通大學法醫學司法鑒定中心出具的屍檢意見明確指出，孫某義生前患冠心病、高血壓，拔牙及種植牙等醫療行為誘發原有疾病，導致高血壓性橋腦出血繼發彌漫性蛛網膜下腔出血，引發急性中樞性呼吸循環衰竭死亡；該醫療行為是死亡的誘因。



近日，逝者繼女范女士接受《極目新聞》等媒體採訪，痛斥醫院存在多項問題，包括術前風險評估失當、拔牙數量未充分告知、術後仍向70歲老伴推送種牙促銷信息，還贈米面油、砸金蛋贏家電等，涉嫌不當營銷誘導老年患者。3月13日，雁塔區衛健局證實已對事件立案調查；家屬同時向市場監管部門舉報醫院促銷行為，相關部門已介入核查。



術前強調基礎病 醫生仍判定可手術 實際拔6顆牙

孫某義退休多年，2024年起因牙痛與雙寶醫院建立聯繫。醫院主動派車接送、贈送米面油、開展砸金蛋活動等，逐步拉近關係。2025年10月，其上顎兩顆門牙鬆動，進食困難，老人執意要在該院種牙。

10月14日，范女士與母親陪同繼父到院咨詢。范女士明確告知醫生：老人患糖尿病、高血壓、曾腦梗。經多項檢查，醫生稱身體及牙槽骨條件適合拔牙即種。范女士反覆強調高齡、多基礎病風險，醫生仍判定可行，並宣傳主治醫生為業內名醫，知名醫學院畢業、醫院內多位老人排隊就診，增強家屬信任。

10月15日手術完成，費用2.1萬元人民幣，手術知情同意書由孫某義本人簽署，主刀醫生曾某某。家屬原以為僅拔兩顆牙，後從病歷發現實際拔除六顆牙（含牙根），並即刻種植。范女士表示，若知拔六顆，絕不會同意，並指繼父惜命，會打電話問意見。

術後當天，老人臉色蒼白、乏力想睡，無劇痛。第4天家中猝逝。警方排除刑事案件，家屬要求屍檢。

老人家中猝逝。（極目新聞）

三甲醫生意見：高血壓糖尿病老人忌「即拔即種」

范女士咨詢西安某三甲醫院牙科專家得知，高血壓、糖尿病老人拔牙種牙須極度謹慎。先判斷鬆動原因（常為牙周炎或血糖高），血糖血壓須控制安全範圍。「即拔即種」創傷大，對年輕人尚需謹慎，老年人建議拔牙後半年再種；急於「即拔即種」多為醫院快速回款考量。公立醫院多採分階段方案，避免風險。

范女士認為，醫院風險評估明顯失誤、未盡完全告知義務，包括拔牙數量變化，構成醫療過錯；「即拔即種」大創傷很可能誘發高血壓急性發作及腦出血。

鑒定報告明確指出，孫某義生前患冠心病、高血壓，拔牙及種植牙等醫療行為誘發原有疾病；該醫療行為是死亡的誘因。（極目新聞）

術後兩個月 醫院仍向老伴推促銷

更令家屬憤慨的是，2025年12月23日，孫某義離世後約兩個月後，醫院向70歲妻子推送年終團購、半價種牙信息：三甲名醫公益會診、到院領米油洗衣液、砸金蛋贏家電、精緻午宴測試咬合力、免費院車接送抽獎等。范女士母親怒斥「太猖狂」。

范女士走訪發現，醫院慣用免費接送、送米面油、砸金蛋等「小利」吸引老人，醫護放大種牙好處（「看好牙多活幾年、多領退休金」），忽略風險，涉嫌「洗腦」式誘導。醫院大廳醒目標語「新春特惠季、省錢看好牙」「抽紅包中大獎贏口福」，現場多為老人就診，部分由戴工牌市場部人員一對一陪護。

隨機採訪中，一位70歲老人稱本想補一顆牙，醫生指另外三顆也有問題，最終補四顆，花數千元，「聽他們一說就害怕，催著付錢，感覺被忽悠」；另一老人則表示前期免費檢查，後續依醫生評估決定，「大醫院沒啥可擔心的」。

醫院醫生回應稱，術前拍片可明確拔牙數量及方案；老年患者須將血壓血糖控制安全範圍，血壓高易出血、血糖高不利癒合。若因手術致死，醫院恐被責令停業整頓。

醫院內等待就診的多為老人。（極目新聞）

醫院內展示的抽獎活動。（極目新聞）

醫院回應：屬醫療糾紛 主因基礎病 配合調查

3月13日，雙寶醫院陳姓院長回應：認可司法鑒定意見，承認拔牙種植為死亡誘因，但主要原因係患者基礎病。術前全面檢查，基礎病無明顯症狀，評估符合手術條件；屬醫療糾紛，責任需另行醫療損害司法鑒定。關於拔六顆牙，病歷及手術記錄明確，但術前是否充分告知，「患者已故，不好說」。

另一負責人表示對逝者深表惋惜，不逃避責任，繼續配合監管調查，與家屬保持溝通。

雁塔區醫調委劉姓負責人稱：已受理調解，多次協商未果，將繼續組織；若仍不一致，可申請醫療損害司法鑒定或起訴。

雁塔區衛健局已立案調查，多次聯繫雙方調解，惟家屬近期因悲傷暫拒協商。當局指，一旦發現問題，將依法處理並公示。

范女士3月12日向市場監管部門舉報醫院促銷涉嫌不當引流、誘導消費。長延堡市場監管所3月13日已派員調查，結論需時日。