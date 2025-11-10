電擊刀刺拔牙火燒下體　台灣19歲少年遭13人直播凌虐51小時致死

台灣新北市李姓男子自稱「竹聯幫弘仁會新莊分會」成員，因不滿19歲張姓男子曾透過Instagram邀約其18歲女友許姓女子外出，今年7月7日在台北市萬華區的檳榔攤設局，夥同友人將張男囚禁毆打，過程中甚至直播施虐。



張男遭受長達51小時的電擊、刀刺、燒傷與毆打後身亡。檢警於7月9日偵辦毒品案時發現命案，台北地檢署10日依凌虐致死罪嫌起訴李姓男子等6名成年人，7名未成年則送少年法庭審理。

因不滿19歲張姓男子邀約其18歲女友外出，自稱「竹聯幫弘仁會新莊分會」成員的李姓男子夥同友人囚禁張男並將其虐打致死（YouTube@TVBSNEWS01）

因不滿女友被約，19歲男遭女子男友囚禁虐打51小時死亡：

+ 11

設局凌虐 檳榔攤51小時虐死張男

起訴書指出，李姓男子因不滿張男透過社交媒體私約許姓女友，指使女友假裝分手並約張男至商務旅館見面。李男安排友人攜帶鋁棒、開山刀及電擊棒埋伏。7月7日上午11點10分，張男一進房即遭控制並被毆打、燒傷，還被迫以新台幣2萬8000元（約7000港元）平息糾紛。其後，李男等人將張男帶往萬華艋舺大道的檳榔攤2樓，繼續施以各種酷刑，包括用打火機燒下體、剪斷牙齒、逼穿內褲跳舞，施虐過程中甚至開啟視像直播。

檳榔攤內持續酷刑 全身多處重創

張男在檳榔攤2樓持續遭受毆打與虐待，包括被香煙燙傷、士巴拿毆打四肢、榔頭敲牙及刀刺背部。許姓女友還指揮其他少年毆打張男，湯姓女子則稱「至少要讓他再斷3顆牙」。張男全身多處瘀傷，屁股嚴重糜爛。7月9日上午，張男因橫紋肌溶解症及其併發症、大量出血與脂肪性肺栓塞，出現呼吸微弱、意識薄弱等症狀，最終失去生命跡象。

警方偵辦毒品案意外發現命案

7月9日下午2點33分，新北市警汐止分局警員因偵辦毒品案件持法院搜索票進入檳榔攤，在2樓發現張男遺體及一旁的黃姓少年。檢警調閱監視器，陸續將涉案13人帶案說明。台北地檢署10日依凌虐致死、私行拘禁致人於死等罪嫌起訴李姓男子與5名成年人，並送7名少年至少年法庭，案件將交由國民法官審理。

