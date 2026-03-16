199元桂林6日遊亂象：推銷人員威脅不購物無住宿、稱喝駝奶可防癌

《極目新聞》報道，記者實測199元（人民幣，下同）桂林六日游旅行團，發現行程中購物點密集，途中有推銷人員聲稱喝駝奶可防癌，甚至威脅遊客「不購不安排住宿」。



宣傳海報。（極目新聞）

購物點內。（極目新聞）

內媒記者花費199元報名參加了桂林6日全程大巴游，旅行社不但負責來回交通費用，還承擔全部住宿和5頓早餐、4頓正餐，行程包括湖南韶山的兩個景點和廣西桂林象鼻山、劉三姐大觀園、絲綢博物館等十餘個「景區」，推銷博主稱該團並不強制購物。

3月7日，該旅行團從河南出發，大部分遊客為六七十歲的長者，其中不少來自農村。河南濮陽到廣西桂林有近1500公里的車程。為期6天的旅程，3天都在趕路。

旅行團的早餐。（極目新聞）

威脅不購物無住宿

在3月10日的購物點中，有推銷人員號稱長期喝駝奶的人不會得癌症。還有人鼓吹使用頭層水牛皮軟席可以治風濕，該名推銷人員謊稱當晚住宿由企業贊助，若不購買商品，就不提供住宿。但實際上，未購物遊客本就有住宿安排。

3月11日，旅行團再次安排了3個購物點，有遊客購買所謂玻尿酸冰絲夏涼被之後發現，該產品沒有標註法律法規規定的公開信息，是三無產品。

而且在合同上，上述購物點均標註的是景區。

買到的玻尿酸夏涼被是三無產品。（極目新聞）

導遊違規推銷

除此之外，導遊也違規在旅遊大巴上違規兜售商品，3月10日上午10時許，桂林的跟車導遊孟某在大巴車上進行了10多分鐘的商品介紹。3月11日上午10時50分許，來自濮陽的跟團導遊涵涵也向遊客推銷砂糖桔、沃柑、三花酒、芒果等食品。

導遊孟某在車上推銷的商品。（極目新聞）

3月15日，桂林市文旅部門表示，已對涉事地接旅行社、導遊進行立案調查；市場監管部門已分別對7家涉事購物店進行調查取證；公安機關已對購物店銷售人員牛某某立案。