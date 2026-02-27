領克語音識別錯熄全車燈光　車主喚開竟答「仲未識喔」　官方回應

2月25日凌晨，廣西一男子駕駛領克Z20在高速上行駛時，想通過語音指令關閉車內閱讀燈，系統卻誤判將全車燈光熄滅，最終車輛撞上防護欄。2月26日，領克汽車副總經理穆軍針對此事發文回應，稱已優化語音控制。此事引發網民關注和討論。



語音誤判熄完全車燈光 車主喚開燈竟答「仲未識喔」

司機下達語音指令「關閉所有閱讀燈」。（大河報）

語音系統判斷錯誤，將全車燈光關閉。（大河報）

《大河報》報道，據當事車主透露，事發時高速路段無路燈，他下達語音指令「領克領克，關閉所有閱讀燈」，結果系統未準確識別指令，將包括大燈在內的所有燈光全部關閉。情急之下，男子再次下達語音指令，想要重新打開車燈，但由於語速過快，系統未能識別。

車cam顯示，男子多次呼喚語音助手重開燈光，但被回覆「暫時還不會」。最終，在沒有任何照明的情況下，車輛失控撞上高速護欄，所幸未造成人員傷亡，具體財產損失暫未披露。

領克高管回應 網民議：語音權限竟比物理權限還高

領克副總經理穆軍針對此事發文回應。（微博@領克穆軍）

2月26日晚，領克汽車銷售有限公司副總經理穆軍針對此事發文回應，明確事故起因是領克Z20車輛行駛中出現的語音誤操作問題。

穆軍表示，事故發生後，領克方面第一時間開展排查，已快速完成語音控制功能的優化方案。目前，該優化方案已通過雲端推送更新，更新後車輛在行駛狀態下，大燈只能通過手動控制關閉，徹底避免語音誤操作引發的安全隱患。

此次事件引起網民對新能源汽車智能化系統的討論。有網民認為「語音權限竟然比物理權限還高，設計師沒想到這個問題嗎？」、「智駕是輔助駕駛系統，從設計之初就不該干擾正常駕駛的所有流程」；也有網民認為，司機「反應太慢了」、「指令不清楚」等等。