湘雅醫院研究生墮江亡　網傳「遺書」稱遭導師壓榨、校方漠視求助

湖南長沙的中南大學湘雅醫院有研究生墮江身亡。網傳死者離世前曾在微信群組發布「遺書」，提及學業、導師與規培壓力，自己被導師壓榨並以「退學」作威脅，校方漠視求助；她跳樓未遂後，被院方強制送精神科收治。



根據網傳消息，死者離世前疑在聊天群組中發布長文，「我夜班上完啦，後續病人可能要拜托各位了」。死者控訴導師谷文萍長期強迫其承擔過量科研與行政任務，以及藥企項目隨訪、倫理審核等，導致其在規培期間無法兼顧臨床工作，並以「不給畢業」、「退學」作威脅。

「遺書」中又提到校方漠視其求助，甚至在死者因心理問題跳樓輕生未遂後，將其強制送入湘雅二醫院精神科並施壓反思，一邊服用高劑量的藥物，一邊繼續臨床工作。

死者曾在「遺書」提及自己被導師谷文萍壓榨。（百度百科）

事件不斷在網上發酵，甚至成為微博熱搜。3月16日，湖南省衛健委網站發布情況通報，中南大學湘雅醫院2023級研究生孫同學3月14日晚離開宿舍後失聯，後證實在橘子洲大橋墮江身亡。校方及當地衞健委已成立聯合調查組調查事件。