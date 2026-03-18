內蒙古3歲女被虐致死　生父女友伏法　生母：會帶着女兒期盼前行

2023年12月，3歲女童小佳（化名）遭生父田某龍及其女友文某桃虐待至死。2024年12月，文某桃一審被判死刑，田某龍一審被判囚終身，他不服提出上訴。2025年8月，內蒙古高級人民法院二審駁回田某龍上訴，維持原判。

3月17日，被害女童生母李婷婷透露，文某桃已被執行死刑，女兒已安葬在離家很近的地方，「會帶著女兒的期盼好好前行」。



《大皖新聞》報道，李婷婷介紹，二審宣判後，文某桃進入死刑覆核階段，此後她一直關注覆核結果。3月16日，她聯繫法院，被告知文某桃已被執行死刑，「大概有一個月左右」。

李婷婷稱，此前已將女兒接回河北老家，安葬在離家很近的地方，不再讓她遠離自己，當她想念女兒時就能馬上去看望。

案發距今2年多，李婷婷稱，「現在一個執行死刑，一個被關押在監獄，是法律給了女兒最公正的結果，也讓這件事畫上了句號」。她未來會帶着女兒的期盼，好好前行，希望所有孩子都能被溫柔以待，溫柔長大。

3歲女童小佳（化名）遭生父田某龍及其女友文某桃虐待至死。（微博＠李婷婷-田洛溪媽媽）

小佳生母李婷婷。（影片截圖）

2023年12月21日，在內蒙古滿洲里市人民醫院的急診室內，3歲的小佳被宣布臨床死亡。

2024年7月15日，內蒙古自治區呼倫貝爾市人民檢察院以故意傷害罪和虐待罪為案由，對小佳的生父田某龍及其女友文某桃提起訴訟。李婷婷當庭撤銷附帶民事訴訟，要求判處兩人死刑。她在散庭後提到，兩名被告在審判中均認罪悔罪，文某桃又稱，事發後她一直生活在愧疚中，願意接受死刑。

小佳生前照片。（潮新聞）

起訴書顯示，田某龍和文某桃多次以打罵、凍餓、不讓睡覺、捆綁等方式虐待小佳，並在明知小佳已出現過身體不適、抽搐閉氣的情況下，仍多次使用拳腳、拖鞋、皮腰帶、飯鏟、木條、數據線等工具毆打 。2023年12月21日，文某桃發現小佳尿床，便用數據線抽打並要求她到洗手間小便，後發現小佳全身抽搐倒在洗手間，實施簡單救助後，與聞訊趕回的田某龍將小佳送院，但搶救後不治。

2024年12月6日，該案一審公開宣判，兩人犯故意傷害罪、虐待罪罪成，田某龍被判處無期徒刑，文某桃被判處死刑。田某龍不服，提出上訴。2025年8月，內蒙古高級人民法院作出二審裁定，駁回田某龍上訴，維持一審原判。