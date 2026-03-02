載5000人郵輪「MSC神女號」困杜拜　中國遊客：聽到戰鬥機轟鳴聲

美國與以色列對伊朗發動軍事打擊進入第三日，中東局勢驟然升級。戰火陰雲之下，原本預計2月28日由杜拜離港、載有5000多名遊客的「MSC神女號」（MSC Euribia）郵輪因航線癱瘓被迫緊急取消行程，大批遊客滯留杜拜港。



「MSC神女號」（MSC Euribia）。（Getty）

據《紅星新聞》報道，中東海上交通命脈「霍爾木茲海峽」陷入癱瘓。根據國際油輪流量監測系統數據顯示，該海域油輪航速已普遍降至零。此外，由於局勢極度不穩，多個歐洲國家已下令嚴禁本國郵輪通過海峽。

資料照片：霍爾木茲海峽和伊朗的地圖（Reuters）

受此影響，MSC郵輪方隨即發出正式通告，宣佈原本規劃前往多哈、巴林等地為期8天的巡航行程受局勢影響正式取消，船舶將繼續停靠杜拜直至另行通知。

據郵輪上的中國遊客王女士描述，郵輪上約有5000名遊客，大多為歐美人，中國遊客佔比不足十分之一。

「MSC神女號」（MSC Euribia）。（Getty）

據了解，船方已強烈建議所有遊客留在船上及碼頭區域內。王女士稱，雖然目前距離直接交火區仍有距離，但在港口依然能不時聽到戰鬥機劃破長空的轟鳴聲。

王女士亦稱，儘管行程受到影響，但郵輪依然能看到有遊客在堅持運動鍛煉。即便有戰機轟鳴而過，船上仍有人在晨曦中跳操。這種在戰火陰雲下維持的規律生活，似乎是遊客們對抗外界不確定性的一種本能。

儘管行程受到影響，但郵輪依然能看到有遊客在堅持運動鍛煉。即便有戰機轟鳴而過，船上仍有人在晨曦中跳操。（極目新聞)

此外，物資補給方面，由於郵輪儲備充足且靠岸補給方便，吃喝供應非常充裕。王女士介紹，目前郵輪仍處於原定的「船程時間」內，食宿費用都已包含在預付船票中，暫不涉及退費或額外支出。

目前，截至發稿時，MSC郵輪方尚未給出明確的疏散或後續安排，5000餘名遊客的去留問題懸而未決。