加航客機紐約機場撞車事故釀2機師死　華人乘客：起飛前聞到異味

美國紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）22日晚間發生加拿大快運航空（Air Canada Express）客機撞上消防車的重大事故，導致2名機師身亡、逾40人送醫。事故起因與另一架美國聯合航空（United Airlines）客機有關。該航班在準備起飛前機上出現不明異味，機長呼叫消防車前來檢查，沒想到消防車穿越跑道時，正好撞上正在滑行的加拿大航空航班。3月25日上午，兩名當時搭乘美聯航2384航班的中國旅客向內媒《極目新聞》還原了當晚驚魂一夜。



杭州旅客陳先生：差點帶著隱患起飛

「這次到紐約出差，差點就回不了家了！」杭州的陳先生心有餘悸地說。他原本搭乘美聯航2384航班，計劃當地時間晚上9點多從紐約飛往芝加哥，結果兩次嘗試起飛都被拒絕，一直拖到深夜11點。

機長廣播解釋是「防冰指示燈有bug」，請大家不要慌張。但陳先生和部分乘客聞到從機尾傳來類似橡膠燒焦的味道，機尾空服員還私下告訴他，已有乘客感到不適。陳先生想起許多空難都是從燒焦氣味開始的，心裏十分不安。

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乘客下機回到登機口後，機長說維修人員很快就會到，讓大家不用拿行李稍等。沒想到剛下飛機不久，就聽說前來救援的消防車在穿越跑道時，撞上了正在滑行的加拿大航空客機。遠處警燈不斷閃爍，大批緊急車輛疾馳而過，整個機場隨即關閉。

陳先生在機場地板上過了一夜，直到第二天下午才搭上改簽航班。他事後感慨，如果前一天那架飛機沒有叫消防車，帶著不明異味和安全隱患起飛，會不會又是另一場空難？認為這真是一個讓他永遠忘不了的雨夜。

受損客機。（極目新聞）

芝加哥旅客李女士：親歷悲劇邊緣，心碎機長年輕離世

同機的李女士家住芝加哥，也經歷了當晚的一切。她回憶，那天從安檢開始就各種不順，排了兩個多小時，晚上9點登機後又在飛機上坐等近3小時。

機長廣播說指示燈異常需要檢查，她也聞到燒焦味。機組人員要求所有乘客下飛機，行李可暫留機上，檢查完畢就可繼續起飛。沒想到就在這時，呼叫來的消防車在跑道上撞上了剛降落的加拿大航空客機。

李女士在機場過夜。（極目新聞）

李女士乘坐的客機。（極目新聞）

李女士剛回到航站樓就聽到消息，機場隨即全面關閉。她也在大廳地板上過了一夜，醒來時腰酸背痛，但她感慨「活著真好」。第二天，她在機場大廳打開電腦繼續工作，直到下午才搭上改簽航班。

談到不幸罹難的兩位加拿大航空機長，李女士至今仍難掩悲傷：「想起雨夜中去世的兩位年輕機長，好難受，看到機長照片那麼帥那麼年輕，真的心都碎了。」她指，直到現在自己仍驚魂未定，很難一時消化經歷的一切。