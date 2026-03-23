「停！停！停！」　加拿大航空客機撞車前夕空管錄音曝光

3月22日晚，一架由爵士航空（Jazz Aviation）運營的加拿大航空客機在美國紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）與地面車輛相撞，造成2名機師身亡、數十人受傷，美媒公開事故發生前夕空中管制人員對話錄音，揭開事件發生經過。



根據錄音，此次事故源於當時在機場另一側的一架美國聯合航空（United Airlines）客機發生緊急狀況，該客機因警告燈故障而停止起飛，機長報告機艙內的異味使空乘人員感到噁心。

空中管制人員隨後批准一輛消防車穿越加拿大航空客機原定將要降落的跑道，前往報告緊急狀況的美聯航航班所在位置。期間，管制員又命令另一架將要起飛的美國Frontier航空航班停在跑道。

2026年3月23日，美國紐約皇后區拉瓜迪亞機場，一輛加拿大航空快運公司的飛機與一輛消防車相撞。（Reuters）

幾秒鐘後，管制員緊急命令消防車停下：「停下，消防車1號。停！停！停！」管制員隨後宣布場地發生碰撞。

管制員向事故航班表示：「爵士646，我看到你與車輛碰撞。請保持原位。」

管制員後告知Frontier機師稱跑道將關閉，詢問對方是否願意返回停機坪。機師表示看到現場場面糟糕，管制員就坦言：「是的，我試着聯繫他們......我們當時正處理緊急情況，我搞砸了。」機師就回應安撫稱：「你已經盡力了。」

據航空公司，發生事故的客機載有72名乘客和4名機組人員，截至當地時間周一凌晨，41名被送往醫院的乘客和機組人員中32人已經出院。消防車上兩人送院後情況穩定。