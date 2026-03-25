日本男跳軌變「人肉炮彈」反彈回月台　20多歲台女遭猛烈撞擊送醫

近日，一名40多歲日本男子疑在大阪府堺市南海電鐵白鷺站跳軌自殺，遭時速逾80公里的列車正面撞擊。令人震驚的是，男子並未被捲入車底，反而如「人肉炮彈」般被高速反彈回月台，擊中一名正在候車的20多歲台灣籍女遊客，致其受傷送醫。



據日本 ABC NEWS 報道，事發於本月22日下午約1時56分，涉事男子在列車高速通過白鷺站（該站為急行列車不停靠站）時突然躍下。由於當時列車時速超過80公里，巨大的動能並未將男子捲入軌道，而是產生強大的反彈力，將其身體直接彈射回月台。

事發地大阪府堺市南海電鐵白鷺站。（Wikimedia commons JEXP）

不幸被「擊中」的是一名正站在黃線後方、背對鐵路錄影的台灣籍女子。據報，猛烈的撞擊力甚至導致列車駕駛艙擋風玻璃碎裂，駕駛員受輕傷，另有兩名乘客身體不適。

丈夫及時往後猛拉救命

該名台灣女遊客事後在社交媒體詳述事發經過。她表示當時完全不知背後發生悲劇，幸好身旁的丈夫反應極快，目睹男子被彈飛的一瞬間，立刻伸手將她往後猛拉並緊緊護住。

雖然有丈夫保護，但左腳仍遭到男子身體猛烈撞擊，右後腦勺亦在跌倒時著地。送院檢查後證實無生命危險，但精神受極大衝擊。至於跳軌的40多歲日籍男子，送院搶救後證實不治。