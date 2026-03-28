有片｜長春夫不滿男醫為孕妻檢查　大閙醫院｢明天離婚｣欲撞牆尋死

近日，長春市一名男子陪同懷孕妻子在當地婦產醫院做產前檢查，未料因不滿接診醫生為男性，竟然在醫院大堂情緒崩潰大鬧「讓人看了，不過了，明天離婚」，甚至一度用頭撞牆想尋死。事後醫院回應指，掛號可選醫生性別，醫生對待患者不分性別，只負責看病。



不滿男醫生給孕妻檢查，男子情緒過激撞牆聲稱要離婚。（網絡圖片）

男子情緒崩潰大鬧「讓人看了，不過了，明天離婚」。（網絡圖片）

不滿男醫生給孕妻檢查，男子情緒過激撞牆聲稱要離婚。（網絡圖片）

《極目新聞》報道，3月26日有網民發影片，一名男子陪同孕妻到長春市婦產醫院做產前檢查，隨後在知道接診醫生是男性後，一度情緒過激要撞牆。

影片可看到，男子情緒奔潰在醫院大廳怒吼「讓人看了，不過了， 明天離婚 ！」旁邊友人勸阻「你怎麼這麼小心眼」，男子回應「我必須小心眼」，隨後直接向醫院的問診台撞過去，雖然友人阻止男子的撞牆行為，但他情緒一直很激動「你告訴我一聲，我今天必須死在這醫院。」之後，有醫護人員過來勸解。

事件掀起網上熱論 網民批男子思想守舊

影片在網上曝光後，迅速引來網民熱議，不少網民批評該男子思想守舊，「現在很多接生的都是男醫生 ，那是不是不要生孩子了，這都什麼年代了？」、「產檢也就是抽血和彩超吧，露個肚子他就受不了啦」、「他以後不會嫌棄她老婆不純潔了吧，這樣極端」。

對於此事，知名博主許超醫生直言，產檢遇男醫生很平常，若連彩超檢查都無法接受，日後剖腹產遇上男麻醉師或男醫生咋辦？他形容男子的行為純屬「偏執」。

知名博主許超醫生直言，該男子的行為純屬「偏執」。（微博截圖）

院方：掛號可選醫生性別 醫生眼中無分男女

3月27日，長春市婦產醫院回應此事指，事件不屬醫療糾紛，已安撫孕婦及家屬。醫院工作人員強調，院內雖然有男醫生，但女醫生比例較高，若家屬介意，在掛號系統可根據頭像選擇女醫生，或在檢查前提出更換，｢在醫院檢查時遇到男醫生也很正常，醫生對待患者不分性別，只是給你看病。」