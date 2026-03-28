「上班開糞車下班開Benz」主人公結婚！組全球首例「糞車婚車隊」

早前，內地一名95後掏糞工「上班開糞車，下班開Benz（平治）」的話題登上微博熱搜，引發網民熱議。有人讚賞其靠勞動致富，感嘆「行行出狀元」；也有人質疑他僅是公司老闆，無需親自掏糞。周六（28日），來自安徽淮北的主人公潘浩男，迎來人生大喜之日，他沒有選擇傳統豪車婚車隊，而是用9輛洗刷一新、插滿鮮花的吸糞車，組成一支別具一格的婚車車隊，成為全球第一個「吸糞車婚車隊」，場面既喜慶又吸睛。



工作時的潘浩男。（極目新聞）

潘浩男大學讀的是影視編導專業，畢業後子承父業，加入父親的掏糞公司，被大家稱為「掏二代」。平日，他和工人一樣開著吸糞車上工，下班後則開著自己的Benz車，過著普通年輕人的生活。

對於自己的職業，潘浩男從不避諱。他曾說，父母可能覺得掏大糞有點丟人，但他自己很自豪，「我們雖然幹的是最髒最臭的活，但我們掙的錢很乾凈。相比其他行業，我們的工作也很穩定」。

潘浩男與新娘李女士在網上相識，兩人情投意合。李女士最欣賞的就是他積極向上、不怕吃苦的生活態度。訂婚後，潘浩男就提出想用吸糞車當婚車，李女士覺得新奇又有趣，欣然同意。

潘浩男和女朋友經網上認識的，因積極向上的生活態度而抱得美人歸。（極目新聞）

為了實現這個特別的願望，潘浩男半個月前在社交平台發布影片，向全國掏糞同行發出求助，誠邀各地掏糞同行開吸糞車來參加他的婚禮。

消息發出後，得到熱烈回應。來自湖北隨州的吸糞車車商張先生主動送來兩輛車，安徽合肥的同行王先生也熱心支持。27日，張先生將兩輛洗得乾乾淨淨的吸糞車開到淮北，車頭插花，車身還掛上條幅「吸糞車當婚車隊，安徽合肥同行祝糞王浩男新婚快樂」。

最終，9輛吸糞車加上6輛轎車，組成了一支特別的婚車車隊，「吸糞車婚車隊，全球第一個！」

吸糞車婚車隊。（極目新聞）

事主婚照。（極目新聞）

新娘李女士表示，2025年8月訂婚後，浩男就給她提了用吸糞車組成婚車車隊的想法，當時覺得很新奇，她也欣然同意了，這次在大家的鼎力支持下，想法終變成現實，她和浩男非常感謝大家。

婚禮當天，潘浩男一大早就興奮地發朋友圈：「吸糞車婚車隊，今天終於實現啦！」畫面中，整齊行進的吸糞車隊在陽光下格外引人注目，成為當地一道獨特的風景。

這場特別的婚禮，不僅圓了潘浩男的創意夢，也展現了掏糞從業人員之間的熱心與團結，收穫了許多網民的祝福與點讚。