李昌鈺：母親一句話影響一生　死後器官全捐「只留眼睛」

被譽為「華裔神探」、「現代福爾摩斯」的國際知名刑事鑑識專家李昌鈺博士，當地時間周五（27日）在美國內華達州亨德森家中離世，享壽87歲。李昌鈺近年多次到訪中國大陸，2025年6月獲頒復旦大學名譽教授證書，並擔任南通大學終身教授、華東政法大學刑事法學院名譽院長等職。他生前多次提及，每次回到江蘇故鄉，都一定要吃一籠蟹黃包，那是他童年最美好的記憶與家鄉的象徵。另一方面，李昌鈺曾豁達談及生死，他透露早已立好遺囑，交代過世後要將所有器官捐贈回饋社會，全身上下唯一不捐的就是「眼睛」，因為他一輩子「都靠這雙眼睛吃飯」。



母親一句話影響一生：「雖然貧窮，也要乾乾淨淨」

李昌鈺曾多次深情回憶母親對他的影響。他說，母親是一位典型的中國傳統婦女，教會他許多做人道理，其中一句話他記了一輩子，那就是「雖然貧窮，也要乾乾淨淨」。

李昌鈺稱，這句話不僅適用於穿衣，也適用於做人與做事，「人的一生有高有低，高的時候絕對不要驕傲；低的時候絕對不要氣餒。每天紮紮實實走一步，一年下來就會有很多成就。媽媽常常說，人不能窮在志氣上，衣服可以破破爛爛，但要乾乾淨淨。做人也要乾乾淨淨，做事一定盡我們的力量。我一直記到現在」。

李昌鈺在美國內華達州亨德森家中離世，享壽87歲。（紐黑文大學官網）

設定人生目標 把不可能變成可能

李昌鈺在復旦大學「浦江科學大師講壇」演講時強調，人一定要為自己的人生設定目標。他說：「有了purpose（目標），就會有passion（熱情）。有了熱情以後，就會努力工作，也感受不到疲憊。有夢想與目標的人，生活就會積極進取，動力也會源源不絕。」

他一生簡單，只做了一件事——「把不可能的變成可能」。他鼓勵年輕人努力成為「可以做成事情的人」，而不是站在旁邊看別人成功，或對世界變化一無所知。

李昌鈺參與美國紀錄片節目《蛛絲馬跡》。（YouTube）

從警察大學到美國康州警政廳長 母親關鍵勸說改變人生

李昌鈺年幼時父親意外去世，母親獨自帶著13個孩子從大陸輾轉到台灣。中學未畢業的母親一人扛起家庭重擔，在他心目中是「世界上最偉大的媽媽」。

22歲時，李昌鈺考上台灣警察大學，從此展開警界生涯。後來他在美國嶄露頭角，當地官員推選他擔任康州警政廳長，他原本拒絕，表示只想做一線研究工作。母親知道後勸他：「不要為自己著想，要為美國的華人著想，為中國人打開一條出路。」他聽從母親的話，接受任命，成為全美第一位出任州級警界最高職位的華裔首長。

李昌鈺近年多次到訪中國大陸，並上綜藝節目。（芒果TV）

蟹黃包是家鄉符號 承載童年記憶

李昌鈺也對家鄉江蘇感情深厚。他曾說，每次回到江蘇，一定要吃蟹黃包，其他菜都可以不要，一個包子就足夠。

「我記得那時候很小，早晨爸爸會牽著我和哥哥的手去吃早餐，每次都會點蟹黃包給我們吃。」他說，雖然只是一種食物，但蟹黃包代表了深厚的鄉情與家鄉的味道，「它是家鄉人做的，是家鄉的食材，你在其他地方都不會吃到。」

李昌鈺對家鄉江蘇感情深厚。他曾說，每次回到江蘇，一定要吃蟹黃包。（央視網）

李昌鈺上節目剔螃蟹。（央視網）

遺囑唯一「只留眼睛」

隨著李昌鈺離世，其生前的遺囑也隨之曝光。

李昌鈺過去接受媒體採訪時，曾豁達談及生死，透露早已立好遺囑，交代過世後要將所有器官捐贈回饋社會。

當時，他幽默又不失專業地表示，全身上下唯一不捐的就是「眼睛」，這是因為他一輩子「都靠這雙眼睛吃飯」，要帶著這份洞察真相的視角走完最後一程。