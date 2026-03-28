李昌鈺曾被小S問怎麼抓外遇　回「叫許雅鈞來見我2分鐘」送1神器

享譽全球、有「華人神探」之美譽的法醫鑑識專家李昌鈺博士，當地時間周五（27日）在美國內華達州亨德森家中離世，享壽87歲。李昌鈺一生參與調查全球數千起重大刑案，也經常出席綜藝節目，留下不少佳話。2006年，他上《康熙來了》還被主持人徐熙娣（小S）提問「要怎麼抓老公外遇」，李昌鈺回說要小S老公許雅鈞「見他2分鐘就好」，更當場贈送一隻鑑識筆，讓小S大呼：「我的婚姻靠你了！」



李昌鈺在美國家中與世長辭，享壽87歲。（紐海芬大學官網）

當年在節目上，聊起鑑識屍體的話題，小S問李昌鈺「老公外遇要從哪邊著手最容易抓姦成功？」，李昌鈺回答道「這很容易，妳叫老公來見我2分鐘，我就可以告訴妳」。

接著他從口袋掏出鑑識筆，說要送給小S，「妳回去可以...這上面有我的照片，這是紫外燈可以看一下他身上有沒有什麼...沾到東西，它會有螢光反射！」這令小S興奮不已，當場大喊：「謝謝李博士！我婚姻也靠你了！」，笑翻全場。

小S問李昌鈺「老公外遇要從哪邊著手最容易抓姦成功？」，李昌鈺回答道「這很容易，妳叫老公來見我2分鐘，我就可以告訴妳」。（Youtube）

小S與許雅鈞。（資料圖片）

李昌鈺1938年出生於江蘇省南通市如皋縣一個富裕的鹽商家庭。1949年前後，他隨母親和其他家人一同遷往台灣，其父則於太平輪沉沒事件遇難。李昌鈺自言，父親的過世致使家道中落，促使他選擇投考公費的警校。

1960年，他於中央警官學校取得警察科學學位，同年獲晉升為警長，成為「中華民國史上最年輕的警長」。1964年，他赴美留學，並於1975年加入紐黑文大學，創立國際頂尖的法醫科學課程，之後在1998年創立鑑識科學研究所。

李昌鈺被認為是國際刑事鑑識領域泰斗，專業足跡遍布全球46國，曾與600個執法機構合作，在美國50州及各類案件中出庭作證超過1000次，並參與過辛普森案、甘迺迪總統遇刺重啟調查，以及911事件鑑識等重大案件。他也曾多次返回台灣協助劉邦友血案、彭婉如命案、白曉燕命案、319槍擊案等重大刑案鑑識。