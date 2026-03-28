女子因停車問題與鄰居爭吵跌倒身亡 家屬索賠122萬 法院這樣判
撰文：吳真銘
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近日，「女子因停車爭吵身亡家屬索賠122萬」話題登上熱搜，引發熱議。海南萬寧一小區發生停車糾紛，業主李先生在小區公共區域停車，被鄰居常女士阻攔，雙方爭執之下發生意外，常女士摔倒後經搶救無效身亡。
死者家屬索賠122萬（人民幣，下同），法院終審判決李先生一家賠償14.9萬。
空地停車引爭執 鄰居意外摔倒身亡
《紅星新聞》報道，事件發生於2024年2月5日，李先生在海南萬寧自家小區公共區域停車時，遭鄰居阻止稱「不能停在這兒，會影響我們家走路」，隨後，雙方發生言語爭執。
隨後，意外發生，常女士因不明原因摔倒後經搶救無效身亡，其家屬起訴李先生一家，索賠122萬。死者丈夫劉先生認為，其妻子死亡與李先生一方的爭執行為相關，「我推測他（李先生）靠近，對她產生心理上的恐懼感，身子又往外傾斜，就摔倒了。」
屍檢結果顯示，常女士本身有冠狀動脈粥樣硬化性心臟病，死因是情緒激動引發的疾病惡化。李先生認為，作為業主有權使用小區的空餘車位。但死者家屬聲稱，對門前空地是否為停車空位並不知情。對此，物業表示，小區內業主的車可以隨便停，是公共車位。
法院判決李先生賠償14.9萬
萬寧法院認為，李先生一家與常女士夫婦因停車位溝通不下，應另尋其他停車位停車，李先生一方繼續爭吵，與常女士情緒激動後摔倒死亡之間，具有一定的因果關係。最終判決李先生與常女士爭吵存在語言暴力，李先生需承擔常女士死亡15％的民事責任，賠償14.9萬元。
李先生表示，自己只是正常停車，沒有進行侮辱謾罵、威脅誹謗，對語言暴力的認定標準存在疑問。目前，李先生一方已向海南高院提出了再審申請。
事件引發網民熱議，有人表示，「問題不在於停車位置是不是能停，在於吵架的時候有沒有讓對方太激動，所以有矛盾的時候請三思」；也有人認為此事件物業的責任更大，「看了影片，第一感覺就是這物業就不應該在住戶門前面劃車位。」
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