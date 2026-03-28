《老鼠愛大米》詞曲創作者楊臣剛聲明：未經授權不得翻唱或作商演

2004年，楊臣剛創作的歌曲《老鼠愛大米》引發大眾關注，成為一代人心中的回憶。不過周六（28日），該一代神曲的詞曲創作者楊臣剛發布版權聲明稱，全網各類平台、媒體及個人需立即刪除、更正關於《老鼠愛大米》版權歸屬的錯誤表述。對於未經授權擅自使用該作品的侵權行為，將通過法律途徑追究侵權方的全部法律責任，維護合法權益。



音樂版權註冊證書。（極目新聞）

聲明提到就歌曲《老鼠愛大米》的版權歸屬事宜，結合國家版權局作品登記信息（登記號：國作登字-2020-B-01000952、國作登字-2020-S-00969562）、中國音樂著作權協會版權注冊證書（注冊號：610001591249）等官方合法憑證，作出全網正式更正與權屬公示。

歌曲《老鼠愛大米》（詞曲創作：楊臣剛，創作完成時間2004年1月1日）的全部著作人身權（署名權、修改權、保護作品完整權等），永久歸楊臣剛先生個人專屬享有，受《中華人民共和國著作權法》保護，任何單位及個人不得侵犯。該作品的全部著作財產權（覆制權、發行權、表演權、信息網絡傳播權、改編權等），由楊臣剛本人與北京老鼠愛大米文化發展有限公司共同合法享有並全權負責相關授權、維權等事宜，此前任何與此相悖的權屬信息均為不實內容。

自聲明發布之日起，全網各類平台、媒體及個人需立即刪除、更正關於《老鼠愛大米》版權歸屬的錯誤表述；未經楊臣剛先生及北京老鼠愛大米文化發展有限公司書面授權，任何單位或個人不得擅自使用該作品進行翻唱、商業演出、影視配樂、網絡傳播、改編等任何形式的使用行為。對於未經授權擅自使用該作品的侵權行為，楊臣剛先生及北京老鼠愛大米文化發展有限公司將依據國家版權局、中國音樂著作權協會出具的權屬證明，通過法律途徑追究侵權方的全部法律責任，維護合法權益。

音樂版權註冊證書。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，楊臣剛的經紀人表示，近段時間，楊臣剛先生參加綜藝《有歌》並演唱了《老鼠愛大米》，從而引起了很多人的翻唱。正式發布這個聲明，是為了讓公眾對該歌曲的版權歸屬能更加明晰，對於利用這首歌進行翻唱及商演等的人員，公司法務部正開展相關工作。

《老鼠愛大米》是一首於2004年12月至2005年在網絡上迅速走紅的中文網路歌曲，該曲曾單月彩鈴下載量600萬次，還獲得了第五屆華語音樂傳媒大獎最佳網絡歌曲獎、新城國語力網路歌曲大獎等多個獎項。歌曲由王啟文主唱，後被香香、郭美美、胡楊林、Twins等人翻唱，楊臣剛本人亦有演唱過此歌。這首歌的旋律簡單，琅琅上口，歌詞也相當白話，尤其是以「老鼠喜愛大米」來比喻對於情人的喜愛，生動活潑地表現出網路族群的想像力，可能是其迅速走紅的原因。