可精準殺傷癌細胞　中國首次實現醫用級阿爾法同位素居里級量產

據中國科學院高能物理研究所周六（28日）消息，大科學裝置中國散裂中子源近日首次實現醫用級阿爾法同位素居里級量產，將加速中國自主化阿爾法核藥從實驗室走向臨床應用。



央視報道指，阿爾法同位素憑借「高能短程」的獨特優勢，能精準殺傷癌細胞且對周圍健康組織損傷極小，是腫瘤治療的利器，特別是對中晚期腫瘤靶向治療具有重要臨床價值。然而長期以來，錒-225、鐳-223等核心治療用阿爾法同位素完全依賴進口，且貨源稀缺，其批量化生產因涉及多重技術壁壘，成為全球公認的行業難題，也制約了中國阿爾法核藥產業的發展。

依托大科學裝置——中國散裂中子源，中國科研團隊利用高能強流直線加速器的額外束流輻照疊層釷靶，結合自主開發的聯合分離純化工藝，2025年7月在國際上首次實現高純度錒-225、鐳-223及鉛-212（鉍-212）幾種醫用阿爾法同位素單批次毫居里級的同時提取，放射性核純度達99%以上，經標記驗證，質量與國外進口產品處於同一水準。這一成果不僅打破了中國醫用阿爾法同位素長期依賴進口的局面，更建立了經濟可行的本土化生產路徑。經過進一步工藝優化，近期已具備年產居里級鉛-212（鉍-212）的批量供應能力。

為滿足臨床規模化應用需求，散裂中子源科學中心正推進300MeV、100kW專用阿爾法同位素生產線建設，建成後將實現百居里級年產能力，可滿足近百萬劑人次核藥的原料供應。

據了解，鐳-223已獲批用於骨轉移性去勢抵抗性前列腺癌的臨床治療，而錒-225、鉛-212（鉍-212）在中晚期前列腺癌、神經內分泌瘤等的靶向治療研究也展示了顯著療效，中國自主化同位素的量產將為相關臨床研究與應用提供穩定支撐。