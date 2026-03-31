南方現今年首場大範圍強對流天氣　專家詳解風雨猛烈原因

自3月28日晚起，中國南方地區出現今年以來首場大範圍強對流天氣，接連出現雷暴大風、短時強降水、冰雹等，截至31日6時，中央氣象台繼續發布暴雨藍色預警。對於此輪風雨如此猛烈的原因，專家解釋，這次天氣過程最強的對流主要在暖區，受高低空急流驅動、多條颮線對流反覆生成，造成強風暴雨，是今年以來對流最強的一次過程。



據《澎湃新聞》報道，這輪強對流天氣過程始於28日晚，雲南最先出現自西向東移動的颮線系統。29日早上，貴州出現8到10級雷暴大風，局部地區達到11級以上。29日白天，廣東、廣西出現強對流天氣。氣象監測顯示，兩廣地區出現了數條南北長幾百公里的颮線系統，裹挾短時強降水和雷暴大風，自西向東橫掃而過。此外，湖南中南部、江西等地局地也出現了8至10級雷暴大風，局地11至12級。廣西西部和南部局地還出現了大冰雹。

中央氣象台預計，3月31日8時至4月1日8時，廣西東北部、廣東中北部、湖南南部、江西南部和東部、福建西部和北部、浙江中南部等地部分地區有大到暴雨（50~65毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量20～50毫米，局地可超過60毫米），局地有雷暴大風、冰雹等強對流天氣。

3月30日，廣東省廣州市出現強對流天氣。圖為工作人員在越秀區解放中路清理倒伏樹木。

30日，中央氣象台首席預報員張濤解讀，本次強對流天氣分布區域廣，涵蓋了雲南、貴州、廣東、廣西、湖南等地，同時又非常分散和局地化，「這次天氣過程最強的對流主要在暖區，受高低空急流驅動、多條颮線對流反覆生成，造成強風暴雨，是今年以來對流最強的一次過程」。

張濤續指，這次強對流過程的天氣發展非常複雜，體現在其突發性和局地性上，縱使提前預判到從西南地區東部至長江以南的大部分地區都有出現強對流天氣的可能性，但具體何處「中招」卻存在極大的不確定性。這種「面廣點強」的特點，正是強對流天氣預報的難點所在。

3月30日，廣東省廣州市出現強對流天氣。圖為工作人員在越秀區解放中路清理倒伏樹木。

張濤表示，在天氣發生前的「潛勢預報」階段，預報員通過分析大氣環流和天氣系統，可判斷出未來一段時間相對大範圍地區內有發生強對流的可能，但最終強對流天氣落區範圍往往僅有幾十公里到幾百公里。這種預判讓他們得以提前緊盯，當強對流天氣剛剛出現時，用氣象衛星、天氣雷達和地面自動氣象站及時捕捉，「一旦捕捉到，我們就進入『臨近預警』階段。根據雷暴本體的特徵和生命史，預警時效往往只有幾小時，最短可能只有幾分鐘」。

對此，中央氣象台實施「31631」遞進式氣象服務機制，將預警信息精準高效地傳遞出去。張濤解釋，提前3天發布災害性天氣過程預報，提前1天發布較為精準的預警信息，根據實況監測提前6小時、3小時、1小時再針對強對流天氣具體影響給出越來越精細的臨近預警，並開展預警叫應工作，確保預警信息「發得出、收得到、用得上」。

期間，中央氣象台利用「智警達」系統，尤其人工智能臨近預報系統「風雷」，及時捕捉雷暴系統，並通過大數據和模型演算，預測其未來演變，客觀、及時地發布預警指導產品，為地方氣象部門發布預警信號提供關鍵支撐。

3月30日，廣東省廣州市出現強對流天氣。圖為交警在越秀區解放中路清理倒伏樹木。

張濤表示，強對流天氣的核心特點是不均勻和突發短時。其引發的風雨雷電和冰雹，在外圍可能很弱，但在系統中心卻極其猛烈。避險措施不能一概而論，最重要的就是密切關注當地氣象部門發布的臨近預警信息，根據強對流天氣類型進行相應防範。

張濤提醒，最主要的還是要防範雷暴大風和短時強降水。對於短時強降雨，主要防範城鄉短時積澇，在山區要高度警惕山洪、滑坡、泥石流等次生災害。針對雷暴大風，要警惕高層墜物，注意避開可能出現「狹管效應」的狹窄通道，那裏的風力會瞬間暴增。同時，避免開展水上活動。此外，還要防範大樹、廣告牌倒塌帶來的次生傷害。

未來十天，南方地區將面臨多輪降雨過程，強對流天氣頻繁。最後，張濤建議公眾加強防範短時暴雨、雷暴大風和冰雹等突發性強對流天氣，同時警惕降雨可能導致的低能見度、路面積水和濕滑對出行安全的不利影響。