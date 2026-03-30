薛之謙廣州開騷遇暴雨設備故障　霸氣宣布門票機票酒店錢全賠償

3月29日晚，薛之謙「萬獸之王」巡迴演唱會-廣州站第六場在天河體育中心舉行。據現場歌迷反映，因廣州下午突發大雨，演唱會開始大約一小時後，現場部分燈光和熒光棒接收設備受到影響出現故障。為了給歌迷更好的體驗，薛之謙當場向大家表示，本場演唱會「免費」，並給大家「退票」。



據歌迷介紹，薛之謙在現場表示，歌迷可以在後續進行全額退票操作，外地的歌迷也可以憑相關憑證退機酒。如果選擇不退票，可以保留票根看下一場，也可以百分百索票兌換接下來的其他任何城市的巡演。

薛之謙（微博@薛之謙）

因天氣原因，薛之謙當場宣布演唱會全額退款：

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約21時，當晚的演唱會結束。本次薛之謙巡演在廣州站共進行九場，接下來的三場將在2026年4月3日至4月5日進行。

3月29日，廣州經歷今年以來最強的一次強對流天氣，中心城區多地出現暴雨、冰雹和雷暴大風。

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