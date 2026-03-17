廣東人狂喜！今年可能沒有回南天　專家解釋：形成需滿足兩個條件

微博「珠海天氣」15日發布的一則「好消息」引發廣東網友熱議：今年沒有回南天了！消息稱，後續沒有實力強的冷空氣影響，不會有大規模返潮。截至目前，讓廣東人「聞風喪膽」的回南天始終未現身。這個冬春季節究竟發生了什麼？



什麼是回南天？

中央氣象台首席預報員張濤介紹，回南天是指南方地區春季室內、牆壁等出現凝水的天氣現象。其物理成因是暖濕空氣中的氣態水，接觸到較冷的物體後，在其表面凝結成液態水，與露珠的形成原理相同。

什麼是回南天，回南天又該如何應對？▼▼▼

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廣東省深圳市國家氣候觀象台高級工程師張麗介紹，回南天的形成需滿足兩個條件：一是受較強冷空氣影響出現明顯降温，使室內充分冷透；二是冷空氣過後受暖濕氣流影響迅速回暖，從而使水汽在室內牆面凝結成水珠。

今年回南天為何「爽約」？

廣東省氣象中心首席專家李芷卉表示，剛過去的冬季是廣東有記錄以來最暖的冬季，春節假期全省平均氣温較歷史同期偏高3℃。廣東人的直觀感受是，寒冷的天數屈指可數，甚至出現冬至穿短袖的情況。

從成因來看，冬季原本應南下的極地冷空氣，被牢牢困在了西伯利亞和北極地區，無法大舉南下。同時冬季降雨偏少、天空少雲，進一步推高了白天温度。簡言之，今年廣東連「冷透」這一步都沒達到，自然無緣回南天。

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回南天的出現需要「冷透+回暖」兩個條件同時滿足，雖然今年暖冬讓冷空氣「缺席」，但春季天氣多變，一旦後續有強冷空氣南下，氣温驟降後又迅速回暖，回南天仍有可能「捲土重來」。

至少接下來這一周，廣東人可以放心。廣東省氣象台預計，3月16日控制華南的冷高壓繼續減弱，廣東大部氣温趨於回升。3月17日至18日，受偏南氣流影響，廣東大部多雲間陰天，早晨有輕霧，部分市縣有零星小雨。廣州也將逐步啟動入夏進程。